A HR szolgáltató szerint Magyarország a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását tekintve jó úton jár, de még van hova fejlődni: az elmúlt nagyjából 10 évben 18 százalékról 44 százalékra nőtt azoknak a megváltozott munkaképességű embereknek az aránya, akik dolgoznak, de az ország még nem érte el az 50 százalékos arányt, az Európai Unió átlagát.

A közlemény idézte Ignácz Bélát, a Prohuman ügyvezetőjét, aki elmondta, idén már 155 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozott, kicsit nagyobb rugalmassággal jóval többen is lehetnének.

Hozzátette, minden jel arra mutat, hogy hamarosan a koronavírus-járvány előtti munkaerőhiányos helyzet lesz meghatározó Magyarországon, hiszen a járvány miatt bezáró szektorokból megjelenő tömegek visszatérnek eredeti szakmájukhoz. A szakember szerint sok pozícióban a megváltozott munkaképességgel dolgozó emberek aktívabb bevonása is javíthatna a helyzeten.

Arra is rámutattak, hogy a megváltozott munkaképességű emberek aktívabb, nagyobb számban történő foglalkoztatását az állam is támogatja. A munkaadót megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásánál 15,5 százalék részkedvezmény illeti meg a szociális hozzájárulási adóból. Azonban ha az adott cég által foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25-t, akik közül a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, akkor a munkaadónak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, ami a hiányzók után idén 1 millió 449 ezer forint személyenként.

Amennyiben viszont a megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 30-at - vagy arányuk az összes munkavállalóhoz képest meghaladja a 25 százalékot - a munkáltató kérheti akkreditációját, és költségvetési támogatásra is jogosult lehet. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása az európai uniós pályázatokon történő részvételénél is előnyt jelenthet, ezzel a lehetőséggel is igyekszik a szakpolitika támogatni a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását.

A Prohuman és a tulajdonában álló cégek csoportja munkaerő-kölcsönzéssel és HR-szolgáltatásokkal foglalkozik. A vállalat 8 országban van jelen, 2020-ban 163 millió euró volt a csoportszintű árbevételük.