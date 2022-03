Jack Sweeney, a Közép-Floridai Egyetem 19 éves hallgatója, decemberben vált híressé, miután a SpaceX-et vezető Elon Musk 5000 dollárt ajánlott neki a magángépét követő twitter fiók lekapcsolásáért. Sweeney akkor 50 000 dollért (jelenlegi árfolyamon több mint 17 millió forint) kért az üzletért, hogy abból fedezhesse tanulmányait és esetleg egy Tesla-t is vehessen magának. Musk veszélyesnek nevezte a gyakorlatot, és noha munkát is kért a fiatal megfigyelő, nem folytatódtak tovább az egyeztetések.

A Business Standard tudósítása szerint, Elon Musk múlthónap elején blokkolta Sweeney fiókját, aki már Muskéval párhuzamosan, más milliárdosok gépét is külön-külön fiókokon követte, azok körül azonban nem alakult ki hasonló visszhang. Twitter botjai nyilvános repülési adatok alapján tesznek ki rendszeres bejegyzéseket a gépek hollétéről. Az alkotó kiáll amellett, hogy minden joga megvan az oldalak fenntartásához.

Az orosz oligarchákat követő twitter fiókját, náhány nappal a Vlagyimir Putyin orosz elnök által indított megszállás megkezdése után, február 27-én, vasárnap indította. Ezen a napon jelentette be az Európai Unió és az Egyesült Államok is, hogy komoly személyes korlátozásokat vetnek ki Putyin belső körének tagjaira. Az orosz milliárdosok összvagyona napokon belül jelentősen megcsappant, a szankciók hatására.

Tracking all of the following. pic.twitter.com/cUW5rwS0el