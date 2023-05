A hatékonyság javítása érdekében 2023. május 8-tól átalakul az MVM Zrt. menedzsmentje – derül ki a cég közleményéből.

Mátrai Károly vezérigazgató

Tamáska Józsefet általános vezérigazgató-helyettesnek,

Deme Krisztiánt ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettesnek,

Dr. Kiss Csabát termelési vezérigazgató-helyettesnek,

Bally Attilát műszaki vezérigazgató-helyettesnek,

Szappanos Sándort támogatási és fejlesztési portfólió-menedzsment igazgatónak,

Martini Rékát stratégiai és tranzakciós igazgatónak nevezi ki.

Azt is írják, hogy az új struktúrának köszönhetően az MVM Zrt. szervezete egyszerűbb, átláthatóbb és mindenekelőtt versenyképesebb lesz. Megjegyzik: a változás az üzleti folyamatokat nem érinti.

Az MVM ezúttal is először házon belül kommunikálta a változásokat. A Telex.hu az új menedzsment-tagokról már beszélt pár bennfentessel:

Tamáska Józsefről azt mondák, hogy jó nagy „kabátot” kap, olyan állást, amihez nagyon kell ismerni az állami szektor működését, a beszerzést, a jogot. Tamáskának impozáns az életrajza, amolyan energetikai kontrollerként hallottuk a szaktudását jellemezni. Dolgozott a GDF Sueznél, az energiahivatalnál, volt korábban egy rövid ideig MET-es (interim pénzügyesként), most a PwC-től érkezhet. Mindenképpen szakember, de eddig azért eddig érdemben kisebb feladatai voltak – hallotta a lap.

Az ügyfél-vezérhelyettesként belépő Deme Krisztiánról azt lehet tudni, hogy volt E.ON-os, majd az MFGT (földgáztárolócég) kereskedelmi vezetője volt, ambiciózus szakember, akinek informatikai és saleses háttere is van. Mostanában az MFGT head of sales pozíciójában pár nagy ügyfélnek értékesítette a tárolói kapacitásokat. Az MVM-nél is hasonló feladatai lehetnek, igaz állítólag a két nagykereskedelmi cég (MVM CEEnergy és MVM Partner) stratégiai fontosságú kapcsolatként lehet, hogy közvetlenül a vezérigazgatóhoz fog tartozni – írják.

Kiss Csaba régi-új vezető ezen az MVM-ben területen. Az MVM-s, paksi, AES-es E.ON-os hátterű szakember szintén nem ugyanazt fogja végezni, mint elődje, mert ahogy korábban összevontak két területet (műszaki és termelési vezérigazgató-helyettesként), úgy ez most külön lesz. A termelés vonalon Kiss Csabát forrásaik jó szakembernek nevezték.

Martini Réka kívülről érkezik a céghez, Fazekas László gazdasági vezérigazgató-helyettes maradt a topvezetésben.