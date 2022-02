Nagy András a miniszter kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak az édesapja amellett, hogy a tárca miniszterének ingatlanát is tulajdonolja, egy másik budai villát is birtokol - tudta meg a 24.hu.

A férfi korábban Rogán Antal Pasa parki lakásánál még karbatartó volt, ház körüli javításokkal foglalkozott, most pedig már azt a házat birtokolja, ahol a miniszter lakik. A portál szerint a vállalkozó a tulajdonosa egy 2020-ban átadott mártonhegyi villát is birtokol, amellett, hogy a tulajdonában lévő vállalkozás kezeli a politikus egy másik, balatonlellei ingatlanát is.

A Brassolis Ingatlanhasznosító Kft. a megvásárolt XII. kerületi telken egy az utcáról alig látható épületet húzott fel, egy luxuskategóriás családi házat építettek fel. A portál szerint milliárdos tétel lehetett az ingatlan, de egyelőre nem látszik a nyilvános cégadatokban, hogy ezt miből építették fel: a cégadatokban 2020 végén megjelent egy 414 millió forintos tétel a befektetett tárgyi eszközök soron, és bár a szűkszavú kiegészítő mellékletben nem részletezik, miről van szó, de itt szokás feltüntetni az éven túl a vállalkozást szolgáló eszközöket, köztük az ingatlanokat is. A másik oldalon 421 millió forint kötelezettség látszik, de nem térnek ki arra, hogy milyen tartozásról van szó.

Nagy András többi cégérdekeltsége sem termelt milliárdos ingatlanokra valót a legutóbbi, 2020-as adatok alapján, bár a Gond-No Kft. rekordot döntve 200 milliós forgalmat és (a korábbi 1-5 millió forint után) 69 milliós nyereséget ért el, a Ghos Trans Kft. viszont alig 13 millió forint árbevételt és bő 3 millió veszteséget mutatott ki. A Fótliget-Passzív-Irodaház Kft. tulajdonosai között csak tavaly bukkant fel Nagy András neve, az ingatlanos cég az elmúlt években rendre egymillió forintnál kisebb bevételt jelentett.

A lap szerint az ingatlan Nagy Ádám, a minisztérium államtitkára lakik családjával. A lap megkereste a család ügyvédjét, de nem kapott információt, hogy ki használja az ingatlant. A vagyonnyilatkozatában azért nem kell szerepeltetnie, mert ha bérli édesapjától, akkor az nem számít vagyona részének. A politikus neve Schadl György ügye miatt vált ismertté, mert a nyomozati iratokban többször is említették, például egy előre lerendezett egyetemi vizsgánál.