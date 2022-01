Nagy Márton: átvészeli a kereskedelmi szektor az árak befagyasztását

Nem lesznek üzletbezárások az árstop miatt, a gazdaság idén is jó ütemben növekszik a bizonytalanságok ellenére. Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó szerint az árak korlátozásával nem csak most, hanem a jövőre nézve is védelmi gátakat épített be lakosság érdekében a kormány.