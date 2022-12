A One Montenegro ideális forrásokat szerzett a nagy teljesítményű és kapacitású 5G mobilhálózat megvalósításához – közölte kedden a 4iG. Az Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Ügynöksége (EKIP) által szervezett árverést követően a One 15 éves időtartamra rádiófrekvenciákat szerzett a 700 MHz-es és a 3600 MHz-es sávban. Közel hárommillió euró értékben jelentős forrást biztosítottak a vállalat további stratégiai fejlesztéséhez.

A cég közleménye szerint a már meglévő és az újonnan megszerzett frekvenciákkal a One országszerte gigabites sebességre tud váltani.

Az 5G spektrumlicencek megszerzése Montenegróban egy újabb fontos lépés a régió további infrastrukturális és jövőbeli technológiai beruházásai felé. Elkötelezettek vagyunk az 5G hálózat fejlesztése mellett Montenegróban és a nyugat-balkáni régióban

– idézi a közlemény Fekete Pétert, a 4iG csoport vezérigazgatóját.

2021-ben a One Montenegro volt az egyetlen szolgáltató, amely a 2600 MHz-es TDD sávba fektetett be, amely szintén 5G-orientált. Most a One sikeresen szerzett 2x10 MHz-et a 700 MHz-es sávban, amely elsősorban a jobb földrajzi lefedettséget szolgálja, valamint 120 MHz-et a 3600 MHz-es spektrumban, amely nagy kapacitású adatforgalmat biztosít – közölte a társaság. A következő napokban a One további 20 MHz-re vonatkozó kérelmet nyújt be a 3600 MHz-es sávban, amelyre a vállalatnak az árverés útján is biztosított spektrumhelyzetének köszönhetően egyedülálló joga van.