Továbbra is 2022. december 31-ig van lehetőség kérelmet benyújtani a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására, az érvényes határozattal kötött szerződéseket pedig kifizeti a Magyar Államkincstár – írja a Világgazdaság.

A magyar kormány még 2019-ben vezette be a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, amelynek mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb az autó bruttó vételárának fele. Az összeget az államkincstár folyósítja közvetlenül az autókereskedésnek, ha az igénylő minden feltételnek megfelel. Szabály az, hogy legalább három gyerek után jár az állami ingyenpénz és hétszemélyes járművek vásárlásánál él a kedvezmény.

Viszont az elmúlt hetekben az Orbán Viktor vezette kormány alaposan megvágta a rendelkezésre álló források eszközét, a 2022-es „költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről” szóló határozat értelmében 3 milliárd forintot vontak el a programtól.

A VG úgy tudja, hogy bár a vásárlók és a kereskedők is aggódtak, de jelen állás szerint az eredetileg is az idei év végéig biztosított kormányzati dotáció keretei változatlanok. Viszont az még vakfolt, hogy pontosan mit is jelent a 3 milliárd forint elvonása: a költségvetésben nincs támogatási korlát meghatározva, vagyis nincs megszabva, hogy maximum mennyi pénzt utalnak a programra a költségvetésből. A forráskimerülés lehetősége sem meghatározott.

Marad az autóvásárlási támogatás, népszerű is

A lap szerint elképzelhető, hogy mivel az új járművek szállítási határideje jellemzően a rendeléstől számított 1-1,5 év, ezért eleve kisebb az érdeklődés. Viszont az biztos, hogy a forrás megkurtítása sem jelenti azt, hogy kilőnék az állami ingyenpénz-osztást: a feltételeknek megfelelő igénylést az év hátralévő részében továbbra is be lehet nyújtani.

A kormányzati intézkedés egyébként kifejezetten népszerű: Novák Katalin még családügyi miniszteri minőségében szűk egy éve jelentette be, hogy már 34 ezren éltek a lehetőséggel, akik összességében mintegy 60 milliárd forintnyi támogatásban részesültek, a költségvetés terhére.