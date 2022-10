Több mint tizenötezer friss napelem-telepítési igényt adtak le csak az egyik hazai szolgáltatónak a kormány múlt csütörtöki bejelentése óta – értesült az RTL Híradó. Gulyás Gergely miniszter akkor arról beszélt, az új lakossági napelemes rendszerek nem tölthetnek vissza áramot a rendszerbe, de azt még most sem tudni, a szabály mikortól lép életbe. A pontos szabályok ráadásul azóta nem jelentek meg.

Az érintettek érthetetlennek tartják az időzítést. A kormány közben azt is bejelentette: lefújják az uniós napelemes pályázat második ütemét.

A kormány múlt csütörtöki bejelentése óta felbolydult a piac és hatalmas lett az érdeklődés. Az egész éves rendeléseik ötödét adták le az elmúlt négy napban – mondta a csatornának Nagy Lajos, a Technosolar Kft. ügyvezetője.

„Van olyan ügyfél, aki még gyakorlatilag le sem szerződött velünk. Meg sem állapodtunk az árban, de azt mondta, hogy úgyis egyezségre jutunk majd. Adjuk be az igénybejelentőt, mert ha nem adjuk be, akkor a lehetősége is elvész annak, hogy csatlakozást szerezzen. Nagy a roham” – mondta.

A szakmai szövetség szerint a kormány hatalmas hibát követ el, hiszen a döntésük miatt nem éri meg lakossági napelemet felszerelni, vagyis lényegében megszünteti ezt a piacot. Mindezt úgy, hogy Magyarország jelenleg is jelentős mennyiségű villamosenergiát importál.

„Egyöntetű az elutasítottság minden érintett, az áramszolgáltatók, az engedélyezők, a napelemes kivitelezők, illetve a felhasználók részéről is. Ez mindenki szerint egy megdöbbentően rossz döntés, hiszen nem lehet kijelenteni a villamosenergia-hálózatunkról, hogy sehol nem lehet a hálózatra csatlakozni” – magyarázta a csatornának Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke.