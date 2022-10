A legnagyobb hazai napelemes szakmai érdekképviselet a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tagjai szomorúan fogadták Gulyás Gergely miniszter úr újabb bejelentését amely megerősíti, hogy az új telepítésű, háztartási méretű naperőművek hálózati visszatáplálását átmenetileg megszüntetik. Mivel a Magyar Közlönyben továbbra sem jelent meg a részleteket szabályozó rendelet, csak a szóbeli bejelentésre hivatkozva tudunk reagálni - közölte a szervezet.

Ezzel az iránnyal hatalmas lehetőséget halaszt el a kormány és hazánk évtizedes lemaradását a napelemes piacon tovább fokozza.

Hazánk az EU-ban az utolsó helyen áll villamosenergia termelésben, közel 40% a villamosenergia importunk, amit jelenleg brutális áron szerzünk be 200-400 Ft/kWh közötti áron. Ennek a magas árnak az oka, hogy sokkal nagyobb a kereslet mint a kínálat, a hazai termelés.

Ez rövidlátó és szakmai alapokat háttérbe szorító energiapolitika

A helyett, hogy a fejlesztők, a befektetők, így a lakosság is saját forrásaiból, mindenfajta támogatás nélkül, vállalva az újabb és újabb jogalkotói nehezítéseket megépítené hazánk a legalacsonyabb áron termelő villamos erőműveit. Ehelyett úgy tűnik azon dolgozik a jogalkotó, hogyan tudja gátolni, visszafogni a napelemes rendszerek terjedését, arra fordíttat a fejlesztőkkel tetemes forrásokat - egész Európában egyedülálló módon-, hogy visszatáplálás mentes napelem rendszereket építsenek.

Az elmúlt évtizedben rendre elmaradtak a szükséges hálózati fejlesztések, pedig minden szakmai fórumon folyamatosan hangoztatták a szakemberek ennek jelentőségét. Van olyan akkus energiatározó projekt ami már 5 éve húzódik, holott néhány hónap alatt fel lehetne építeni.

50 kW felett is sikerült megállítani a KKV szektor napelemes beruházási kedvét, egy indokolatlan nagyságú akkus energiatárolók kötelezettségével és egy olyan szabályozási előírással amit a rendszerirányító csak évek múltán fog kiépíteni. Az elképesztően magas villanyszámlák következtében ma zárnak be sorban a szállodák, vendéglátóhelyek, intézmények és gyártó üzemek. Tudomásunk szerint egy ismert hazai üveggyár is kénytelen leállítani a kemencéjét, amit már nem is lehet újra indítani többet, de naperőművet ő sem építhet. Ezek az intézkedések a vállalati szektor biztonságát és válságkezelését veszélyeztetik, pedig a vállalkozások napenergia beruházásai kiemelt fontosságúak.

A kereskedelmi erőműveket is két éve blokkolják sikeresen – nem adnak csatlakozást a közcélú hálózatra, és előzetes információk szerint csak egy évtized múlva kapnak csatlakozási lehetőségek, ami rendkívül vészjósló.

A mai bejelentés következtében, ha október 31-től valóban betiltják az új HMKE naperőművek visszatáplálási lehetőségét, teljesen értelmét vesztik az új lakossági napelemes rendszerek telepítései, még akkumulátoros energiatározóval együtt is.

Fél éven belül be fog zárni többszáz vállalkozás és többezer ember veszíti el munkahelyét a napelemes szektorban is. Mindezt azért, mert ezekkel a döntésekkel nem azon dolgoznak, amit a szakma javasol, hogy mielőbb engedjünk teret a megújulóknak, és fejlesszük a hálózatot, amely egyébként sokkal kisebb költség lenne, mint amit most a rezsitámogatásokra kifizetünk, mi adófizetők.