A globális gazdasági feltételek megváltoztak a koronavírus-válság hatására, azelőtt nem találkoztak a jegybankok az infláció rémével - mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke előadásában a Napi.hu Zöldgazdaság 2022 konferencián. Emiatt a jegybankok könnyebben tudtak a többi mandátumukra is koncentrálni, most viszont az árstabilitás biztosítása az elsődleges cél. Ez most a fő fókusz.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy a jegybank elkötelezettsége változott volna a fenntarthatósági célok iránt. A Növekedési Kötvényprogramot ugyan leállította a jegybank - ezen belül voltak zöldkötvény-kibocsátások is -, de nem végleg, ha sikerül megfékezni az inflációt, visszatérhetnek további programok. A zöld finanszírozás továbbra is fontos a jegybank számára, két alapköve is van a fenntarthatósági törekvésnek. Az egyik a felügyeleti szemszögből készült zöld program, a másik pedig a zöld monetáris politikai program.

A zöld eszközök állománya megduplázódott 2021-ben a világban - mondta Kandrács. A legnépszerűbb eszköz a zöldkötvény volt, de a zöld hitelek állománya is szépen hízott. A következő évekre konszolidációt jósol a jegybank alelnöke, mivel tisztulni fog a piac, a greenwashing - csak névleg, reklámcéllal zöld kibocsátások - ellen ugyani fel fognak lépni világszerte.

2020-ban és 2021-ben Magyarországon a kormány és a vállalatok is számos zöldkötvényt bocsátottak ki. Az MNB a zöld hitelállományt is elkezdte monitorozni, jelenleg a vállalati hitelállomány 2-2,5 százaléka van zöld hitelben. A befektetési alapok között is van már 16 esg (environmental, social and government - környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontból fenntartható) minősítésű 88 milliárd forintos vagyonnal.

Az inflációtól függ a Zöld Otthon Program jövője

Az MNB 2019-ben indult zöld programja a pénzügyi rendszer és az MNB saját működésével kapcsolatban is megfogalmazott célkitűzéseket. A jegybank zöld ajánlása 2021-ben jelent meg, és ez alapján a legprogresszívabb központi bankká választották az MNB-t. Klímastressztesztet is készített tavaly a magyarországi jegybank, ennek az eredményeit a jövőben akár a tőkekövetelményeknél is figyelembe vehetik majd. A zöld finanszírozással kapcsolatos tőkekövetelmény-kedvezmények továbbra is megmaradnak, sőt bővülni fognak. Az agrár szektor finanszírozásába már beépült ez a kedvezmény, az idén a kereskedelmi ingatlanszektorra is kiterjeszthetik az engedményeket. 2021-ben az első három negyedévben 72 milliárd forintnyi zöldkötvényt és 159 milliárd forintnyi megújuló energiahitelt bocsátottak ki Magyarországon. Ez jó kezdet Kandrács szerint.

A jegybank monetáris politikai eszköztárába is igyekszik beépíteni a fenntarhatósági szempontokat. Ennek része a zöld jelzáloglevelek vásárlása és a Zöld Otthon Program. A Zöld Otthon Program sikeres kezdeményezés, a hitelintézetek 0 százalékos kamattal kapnak forrást, amit maximum 2,5 százalékos kamattal helyezhetnek ki energiatakarékos új lakóingatlanok finanszírozására. Tavasz végén vagy nyár elején merülhet ki az MNB 200 milliárdos kerete, akkor dönt a monetáris tanács, hogy tudja- folytatni a programot. A jegybank szeretné, ha tudnák folytatni, de az infláció határozza majd meg, hogy lesz-e erre lehetőség.