A NASA előrejelzése alapján nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy újonnan felfedezett aszteroida 2046-ban a Földnek csapódjon.

A 2023 DW jelű, februárban felfedezett kisbolygó 50 méter átmérőjű, és 271 nap alatt kerüli meg a Földet – közölte az amerikai űrkutatási hivatal.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP