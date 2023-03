Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: március 15-től már elérhetőek a NAV által elkészített adóbevallási tervezetek.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy március 15-től a központi azonosítási ügynök (KAÜ) azonosító segítségével bárki megnézheti a saját, 2022-re vonatkozó adóbevallási tervezetét az eSZJA-portálon (https://eszja.nav.gov.hu).

Az adóbevallás a következő eszközökön mind jóváhagyható és szerkeszthető:

asztali számítógép/laptop;

tablet;

telefon;

és minden egyéb rendelkezésre álló okoseszköz.

Aki egyetért a tervezet adataival és azt nem kell semmivel kiegészítenie, annak nincs további teendője, május 22-én a tervezete érvényes szja-bevallássá válik – tájékoztatott Tállai András, aki azt is elmondta, hogy a lehetőség azok előtt is nyitva áll, akik most először regisztrálnak az Ügyfélkapun.

Most sem késő Ügyfélkaput regisztrálni

Amennyiben valaki szeretne KAÜ-azonosítót igényelni, azt a legegyszerűbben valamelyik okmányirodában vagy kormányablakban teheti meg, továbbá ez előzetes időpontfoglalással a főbb NAV-ügyfélszolgálatokon is elintézhető.

Idén az adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, az őstermelők, továbbá az áfás magánszemélyek is. Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfa fizetésére kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, továbbá a NAV-nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük adóbevallási tervezetüket.

Korábban, ha valaki nem nyújtotta be az szja-bevallását, mulasztási bírsággal számolhatott, most pedig akkor is érvényes az adóbevallása, ha rá sem néz – emlékeztetett a Pénzügyminisztérium államtitkára.

(via MTI)