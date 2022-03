A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára idén is automatikusan elkészíti a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet, amelyet az érintettek már a napokban elérhetnek az e-szja felületen.

A NAV kezdeményezése már nem újdonság, de sokan még ma is bizonytalanok, és felteszik a kérdést: kell tenniük az elkészített adóbevallás tervezettel, szükség van-e annak módosítására? Egyáltalán, miből számol a NAV?

Az adóhivatal az adóbevallás-tervezetet a magánszemély munkáltatójától és más kifizetőktől kapott adatok alapján készíti elő. A 2021-es tervezet már tartalmazza a magánszemélyeknek 2022. február 15-ig kiutalt szja-visszatérítés összegét is.

Ugyanakkor az elkészített bevallás tervezetet egyáltalán nem kell automatikusan elfogadni, és sok esetben biztos, hogy kiegészítésre szorul - hívták fel figyelmet a BDO Magyarország adózási szakértői.

Azok a munkavállalók, akik csak a bérükből élnek, tehát nincs más jövedelmük a munkaviszonyukon kívül, és semmilyen kedvezményt nem érvényesítettek, nyugodtan hagyatkozhatnak az automatikus bevallásra. Ez esetben is nézzék meg időben a dokumentumot, tehát még jóval a határidő előtt, de az nagy eséllyel minden szükséges adatot tartalmaz majd.

Az egyéni vállalkozókkal, az áfafizetésre kötelezett magánszemélyekkel és a mezőgazdasági őstermelőkkel már más a helyzet: esetükben nagyobb eséllyel kell majd javítani.

Általánosságban a tervezetet azoknak kell kiegészítenie, akik

2021-ben olyan jövedelemhez jutottak (például szálláshely-szolgáltatásból, ingatlan bérbeadásából, külföldön szerzett jövedelem által), amiről az adóhatóságnak nincsen tudomása, vagy



olyan kedvezményre jogosultak (például családi kedvezmény, betegségek után járó kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és ezt most egy összegben igényelnék vissza.

Ilyen esetekben vagy az adóhatóság által elkészített bevallástervezetet kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolás alapján, vagy önállóan kell elkészíteniük a bevallást. Értelemszerűen, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, az nem tudja a bevallását azon keresztül módosítani, ezért magának kell kitölteni és benyújtani papír alapon azt, a 21SZJA nyomtatványon.

Bárhogy is döntsenek, és bármilyen formában is készüljön el, a bevallások és az 1+1 százalékos nyilatkozat leadására az egységes határidő 2022. május 20.

Van néhány további csoport, akiknek mindenképp érdemes felülvizsgálni, kiegészíteni a bevallásukat. Ilyen, amikor valaki kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amelyről a kifizető nem küld év közben adatot a NAV-nak. A másik jellegzetes példa, amikor valaki külföldről szerzett jövedelmet (osztalék, kamat, árfolyamnyereségből származó jövedelem, néhány hetes vagy hónapos külföldi munka), mivel a külföldi forrású jövedelmekről a NAV nem rendelkezik automatikus információkkal. Ugyanakkor ilyen külföldi jövedelmek esetében érdemes adótanácsadó segítségét kérni a bevallás elkészítéséhez vagy az automatikus tervezet kiegészítéséhez, mert a nemzetközi egyezmények speciális előírásokat határoznak meg a kettős adóztatás elkerülése érdekében.

Akkor is érdemes kiegészíteni az automatikus bevallást, ha az adó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő nem nyújtotta be a VISSZADO nyomtatványt tavaly december 31-ig. Nincs veszve semmi, a bevallásukban is feltüntethetik a visszatérítéshez szükséges adatokat, de a határidő ettől még mindenkinek ugyanaz marad, tehát bármilyen változtatásra, kiegészítésre kizárólag a május 20-i dátum előtt van lehetőség - írták a BDO Magyarország adózási szakértői.