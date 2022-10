A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság utána is ellenőrizni fogja a vállalások teljesítését – mondta Navracsics Tibor az InfoRádióban.

Három csomagról tárgyal Magyarország az Európai Unióval, ebből kettő pénzügyi, egy pedig jogi természetű – magyarázta a miniszter. Az egyik pénzügyi csomag a hétéves uniós költségvetésből járó támogatás, amely 2020 és 2027 között összesen 14 ezer milliárd forint, amiből 4000 milliárd a vidékfejlesztésre fordítható. A másik csomag a helyreállítási és ellenállóképességi alap, amelyet eredetileg a Covid-járvány gazdasági hátrányainak enyhítésére hoztak létre, ebből Magyarországnak 2300 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járna, és emellett van egy kedvezményes konstrukciójú hitel is, amelynek felvételéről a kormány még nem döntött.

„Még nem csúsztunk ki a határidőből. A gazdasági helyzet alapján fog hivatalos döntés születni, de ez egy olyan kedvező konstrukció, amit igénybe kell venni. Már a felvétel pillanatban is vonzóbb volt, mint a piaci hitelek, most pedig különösen kedvezményes” – mondta a miniszter.

A magyar kormány által vállalt 17 intézményi és jogszabályi változtatás egy harmadik, nem pénzügyi csomagra vonatkozik – magyarázta Navracsics Tibor –, a jogállamisági kondicionalitási eljárást a választások után indította az Európai Bizottság. „Ez egy új eszköz, amelynek célja, hogy megakadályozza a helyreállítási alap pénzeivel való visszaélést.

Tehát úgy indították meg Magyarország ellen, hogy még meg sem kapta ezeket a pénzeket” – tette hozzá.

A bizottság a 17 vállalás teljesítésére szabott határidőt két hónappal meghosszabbította, Navracsics Tibor szerint ez a bizalom jele, és úgy véli, nem is kell kimeríteni a hosszabbítás határidejét, mert a szükséges változtatásokat már meglépték, és a következő jelentős állomás november 19-én lesz, amikor az Integritási Hatóság megkezdi a működését.

Nagyon teperünk



„A bizottság is láthatja, hogy nemcsak komolyan gondoljuk a vállalásainkat, hanem valóban meggyőző az eddigi teljesítményünk, és javasolhatja a tanácsnak, hogy szüntesse meg ellenünk az eljárást” – mondta, de hozzátette, mondhatja azt is, hogy bizonyos óvintézkedések mellett – bizonyos támogatások felfüggesztésével – viszonyul alapvetően pozitívan a folyamathoz.

A nyár óta zajló tárgyalásokon fokozatosan erősödött meg a miniszter szerint az intézményi és személyes bizalom, korábbi uniós biztosként „volt egy közös hang, ahonnan el tudtunk indulni”.

Egyelőre a megállapodások aláírása a következő cél, de Navracsics Tibor arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország hiába írta alá a helyreállítási alapról szóló egyezséget az Európai Bizottsággal, pénzt nem kapott. Mint felidézte, amint megszületett a megállapodás, az Európai Parlamentben aláírásgyűjtés kezdődött a bizottság elleni bizalmi szavazás érdekében, és a testület onnantól kezdve hátrálni kezdett.

„Nekünk is fel kell készülni arra, ha sikerül aláírni a szerződéseket, hogy ténylegesen is meg kell kapnunk ezeket a pénzeket. A vállalásaink teljesítése kedvezőbb helyzetbe hozhat, mint amilyenben Lengyelországban van.

Meg kell őriznünk a hidegvérünket, az EP bármilyen állásfoglalást tesz” – mondta.

Folyamatosan fog ellenőrizni a bizottság



A 17 vállalás teljesítése után sem zárul majd le a folyamat, különösen az Integritási Hatóság és az antikorrupciós munkacsoport lesz folyamatos ellenőrzés alatt, ugyanakkor a miniszter jelezte, „a kormány lépései önmagukban nem tudják visszaszorítani a korrupciót, ehhez a gazdasági és politikai élet szereplőinek együttműködése is kell”.

Navracsics Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak utánkövetésre lehet számítani, hanem jöhetnek újabb uniós követelések is, ahogy a helyreállítási alap esetében már fel is bukkant, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége területén várnak újabb lépéseket, igaz, ez a miniszter szerint jogalkotással könnyen orvosolható.

Mindez jól jelzi, hogy jöhetnek újabb aggályok – tette hozzá.

A helyreállítási alap pénzeivel azoknak a tagállamoknak is gondjai vannak, amelyek már megállapodtak az unióval, mert a 750 milliárd euróból eddig alig 100 milliárd tudtak lehívni. Navracsics Tibor úgy látja, hogy nem koherens a bizottsági feltételrendszer, ezért akadozik a pénzek kifizetése. Magyarország mindenesetre készen áll a megegyezésre.

„A végleges nemzeti terv megvan, azt várjuk, hogy a bizottság elfogadja. Másfél hónap van arra, hogy még az idén be tudjuk nyújtani. Nem a nemzeti terv minősége késztet most várakozásra, hanem az igazságszolgáltatási aggályok” – mondta a miniszter.