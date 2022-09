Nehéz az aktuális helyzeten kiigazodni, de vasárnap így állunk: az Európai Bizottság örömmel fogadta, hogy 17 javaslattal orvosolná a következő hónapokban a magyar kormány az EU eddig megfogalmazott korrupciós és jogbiztonsági aggályait. Ennek örömére 7,5 milliárd eurós forrásbefagyasztást jelentett be délelőtt Johannes Hahn illetékes biztos.

Az Európai Bizottság költségvetési védelmi intézkedéseket javasolt a Tanácsnak a feltételességi rendelet (vagyis a jogállamisági eljárás) alapján. Ennek célja az uniós költségvetés és az EU pénzügyi érdekeinek védelme a jogállamiság elveinek magyarországi megsértésével szemben.

A vasárnapi döntéssel kapcsolatban Johannes Hahn költségvetési és igazgatási biztos a következőket mondta: "A mai határozat egyértelműen bizonyítja, hogy az Európai Bizottság eltökélt az uniós költségvetés védelmében, és hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk e fontos cél érdekében".

Nem kell a Tanács

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter vasárnap újságíróknak azt mondta, hogy várakozása szerint azzal a 17 vállalással, amit a magyar kormány tett a Bizottság irányába, az összes eddigi korrupciós és pénzügyi machinációkkal kapcsolatos aggályt el lehet rendezni, november közepére meg is oldódik ez az elhúzódó vita.

Hahn vasárnapi felvetése 7,5 milliárd eurót fagyasztana be a Magyarországnak járó uniós forrásokból, amiért a kondicionalitási feltételeket nem teljesítjük. A döntés a Tanácsnál van, de mint Navracsics elmondta a napokban Brüsszelbe utazik, és a mostani javaslatcsomaggal, ami a napokban konkrét jogszabályokat is eredményez, eddig a szintig nem is kell eljutnia az ügynek

Vége a korrupciónak

A több hónapos nagyon intenzív egyeztetés végére a magyar kormány be tudja jelenteni, hogy létrejön egy függetlenül pályáztatott vezetőkkel működő integritási hatóság, egy korrupcióellenes testület, és jogszabály születik az egyszereplős közbeszerzések visszaszorítása érdekében.

Az erre vonatkozó törvénycsomagokat Navracsics elmondása szerint még ebben a hónapban megfogalmazza a kormány.

Navracics elmondása szerint a jövőben a korrupció kizárása érdekében a paritás elve lesz a meghatározó, azonos súllyal felügyelhetik a fontos kérdéseket a kormány és a külső szakértői delegáltak. Navracsics szerint november második felében már meg is kezdhetné a működését az új korrupcióellenes felügyeleti szerv.

Kérdésünkre Navracsics elmondta, Forássvesztés csak akkor állhat be, ha nem teljesítünk, de teljesítünk

A kormány nem azért tett vállalásokat, hogy elkábítsa a Bizottságot, hanem olyan vállalásokat tett, amiket végre akar, és végre is fog hajtani

Ennek megfelelően az év végére megszülethetnek a megállapodások. Újságírói kérdésre elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök októberben egy ütemezett találkozón beszélhet a kérdésről Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökkel, a cél az, hogy ezt az egész kérdéskört alacsonyabb szinten le lehessen tárgyalni és rendezni.

Például azzal, hogy Navracsics szerdán Brüsszelben tárgyal.