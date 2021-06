Az úti csomagba mindig frissen készült szendvics, friss gyümölcs és zöldség, rágcsálnivaló, péksütemény kerüljön, olyan, amit szívesen elfogyasztunk. Csomagolásnál gondolkodjunk előre: nem minden étel és a csomagolása alkalmas arra, hogy utazás közben vagy állva a kirándulóhelyen könnyen elfogyaszthassuk belőle az ételünket.

Csak egy napra elegendő, hűtést nem igénylő alapanyagokból összeállított szendvicset pakoljunk az útra. A hűtést igénylő szendvicset, gyümölcsöt, tejes italt hűtőtáskába célszerű becsomagolni, vagy ki kell váltani olyannal, ami hűtés nélkül is eláll.

A zöldségeket, gyümölcsöket mindig megmosva, megtisztítva csomagoljuk be, mert út közben nincs lehetőség azok megfelelő előkészítésére. A táskánkba érdemes kéztisztító kendőt, szalvétát, papír zsebkendőt is bekészíteni, így utazás közben is van lehetőségünk a könnyű kéztisztításra.

A táskába úgy pakoljunk be, hogy a tartósabb élelmiszerek kerüljenek alulra, felülre pedig azok az élelmiszerek, amelyeket minél előbb el kell fogyasztani. Szomjoltásra legjobb az ivóvíz, ezért utazáshoz is elsősorban tiszta vizet csomagoljunk - írja a hatóság az "Ételt csak okosan" oldalon.

A már kibontott elemózsia csomagolását alaposan zárjuk le, hogy az a táskában ne szennyeződhessen, és ne borulhasson ki, így megelőzve, hogy szennyezze a többi élelmiszert. Az úti csomagba mindig készítsünk egy-két üres zacskót, amelybe összegyűjthetjük a használt csomagolóanyagot, szalvétát, kéztörlő kendőt.

Többnapos kirándulás esetében száraz süteményeket és nem darabolt, friss gyümölcsöt ajánlunk csomagolni, ezek azonban csak a kiegészítő étkeztetést szolgálják.