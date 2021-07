Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak, amely az adóadminisztráció csökkentésének legfontosabb mérföldköve lehet egész Európában - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

"Ez most a finomhangolás időszaka, lépésről-lépésre kell haladnunk ahhoz, hogy a vállalkozásoknak érdemi könnyebbséget és valódi hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtsunk" - tette hozzá Izer Norbert az MTI szerint. S sikeres debütálás nélkülözhetetlen szereplői lesznek a könyvelők, az adótanácsadók, a fejlesztők és a vállalkozók. Segítségük, közreműködésük, rendszeres visszajelzésük révén 2022-ben érdemi bürokratikus tehercsökkentéssel számolhat már minden áfabevallás-benyújtására kötelezett vállalkozás.

Az államtitkár közölte, hogy a tervezetek kiajánlása évente mintegy félmillió vállalkozásnak hoz könnyebbséget, versenyképességi szempontból is nagy előnyt jelent más országokkal szemben, és segítheti a gazdaság újraindítását is, hiszen az adóadminisztráció csökkentésével, valamint a digitális átállás egyre erőteljesebbé válásával nemcsak időt, hanem pénzt is takaríthatnak meg a vállalkozások. Lényegesen nagyobb adathalmazt kell feldolgozni most, mint az e-szja-nál, az áfabevallási-tervezeteket ugyanis évi több mint négymilliárdnyi számla- és nyugtaadatból ajánlja ki az adóhivatal. Számos rendszer (mint például az online számla-, a pénztárgéprendszer) adatait kell úgy összeállítani, hogy a vállalkozó azt saját üzleti vagy számviteli döntésének megfelelően tudja jóváhagyni vagy módosítani. Ehhez pontos adatokra van szükség, ami az alfája és az ómegája is egyben a professzionális áfa-bevallási tervezetnek.