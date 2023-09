Két hatalmas infrastrukturális forrás is elérhetővé válhat Debrecenben. A mintegy 112, illetve 175,5 milliárd forint értékű csomagokban többek között vasúti, vízügyi és közútfejlesztési projektekre kerül sor – írja a magyarepitok.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által közölt összefoglaló alapján a 35-ös főút négynyomúsítására tervezési közbeszerzési eljárás már 2023. harmadik negyedévben elindul. A megfelelő kiírás meg is jelent szeptember 4-én az uniós közbeszerzési értesítőben.

Ebben a 35-ös 2,4 kilométeres, jelenleg 2x1 sávos szakaszának 2x2 sávosra bővítésére keresik a tervezőket.

Az érintett pálya a 354-es főút és a Debrecen-Józsa belterülete között található Sillye Gábor utca között fut, javarészt külterületen.

Az építkezés egyrészt a közeli BMW-gyár és a környező üzemek gazdasági tevékenységéhez is fontos, a józsai agglomeráció lakóinak is jól jön, valamint Debrecen közlekedését általánosan is javítja.

Három csomóponton is dolgoznak majd

A 2,4 km hosszú szakasz jelentős része lakott területen kívüli, amelyből 250 m pedig lakott terület. A projektben három szintbeni csomópont fejlesztését is megtervezik:

a 35-ös főút - Sillye Gábor utca,

a 35-ös főút -Vállalkozók útja,

valamint a 35-ös főút - 354-es főút találkozásánál.

Az ajánlatokat a kiírástól számított egy hónapon belül várják, a nyertes tervezőnek az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése mellett az építési engedélyek megszerzése is a feladatai közé tartozik majd.