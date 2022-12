Hogy mi okozza egy termék hiányát, annak sok összetevője van. De a napokban kialakult üzemanyagellátási válságban is nagy szerepe volt a pánikvásárlásoknak. Ma arról adott hírt a napi.hu, hogy a hatósági áras cukor esetében is arról van szó, hogy az emberek akkor is veszik, ha arra nincs szükségük. A koronavírus-járvány kitörése után a WC-papír volt a pánikvásárlók kedvenc terméke, örültek is a papírgyártók, rekordokat döntő nyereségeket értek el. De vajon törvényszerű-e, hogy a válság sújtotta időszakok kísérő jelensége legyen a pánikvásárlási láz?

A döntéseink jelentős részét érzelmi alapon hozzuk meg és így van ez a vásárlások során is. Akármennyire is ijesztően hangzik, önmagában nem az ára számít az egyes termékeknek, hanem hogy azt mennyire érezzük fairnek, korrektnek, méltányosnak – ezt állítja értekezésében a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Dr Újszászi Bogár László, aki a napi.hu megkeresésére azt mondta jobb, ha tisztába vagyunk azzal a ténnyel, hogy a vásárlásaink során a „tudatalatti” hozza meg a döntéseket helyettünk. Meglátása szerint így volt ez a koronavírus-járvány időszakában is és a mostani helyzetet is ez jellemzi. A WC-papír vásárlási lázat és a hatósági áras üzemanyag felvásárlását azonban csak azért érdemes összehasonlítani, hogy igazán lássuk a különbséget.

A Corvinus Egyetem oktatója azt mondja, mivel a korábbi ársapkának köszönhető ár – a piacihoz képest – jelentősen méltányosabb volt, minden egyes tankolás során örültünk, mert „jó üzletnek” érzékeltük a tranzakciót (a tudattalanunk). Sőt, sokszor az emberek úgy fordították le magunkban, hogy kvázi spóroltak minden egyes vásárlásnál. Ez vezethetett oda, hogy többször ismételték meg a tankolást, mint ahányszor valóban szükséges lett volna.

Dr Újszászi Bogár László szerint a fogyasztói társadalomban minden egyes válsághelyzet kísérő jelensége a pánikvásárlás. Ugyanis az ember nem szereti, ha valaki korlátozza a döntéseiben. Az egyetemi oktató Jack Brehm amerikai pszichológus reaktancia elméletére utal. E szerint az emberekben nagy a vágy, hogy megtarthassák döntési szabadságukat, akkor is, ha azt valaki, valamilyen okból korlátozni akarja.

„Csakazértis” is vásárlás

Meglátása szerint hasonló jelenség tapasztaltható ebben a szituációban is. Mivel jelentősen nőtt a benzin iránti kereslet, a tavalyi évvel összehasonlítva mintegy 45 százalékkal, így természetesen nagyobb az esély a hiányra is. Éppen ezért – hogy elkerüljük, hogy a jövőben korlátozzon minket valami a döntésünkben – többet kezdünk el vásárolni, mint amennyire szükségünk lenne. Elkezdünk „csakazértis” is vásárolni, irracionális döntéseket hozunk, hogy olyan terméket szerezzünk meg, ami elérhetetlennek tűnik, mert a tudattalan nagyobb értéket tulajdonít a terméknél, mint az racionális lenne – mondta az egyetemi oktató.

Dr Újszászi Bogár László szavait támasztja alá az a mai hír, amely a cukorvásárlásról szól. Bár ebben az esetben nincs hiány, a vásárlók – vélhetően a kereskedelmi láncok üzletpolitikája miatt – mégis azt látják, hogy nincs a polcokon cukor.