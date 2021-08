Összességében sem a bukások, sem az évismétlők száma nem magasabb, mint két évvel ezelőtt, azaz a pandémia miatt bevezetett iskolabezárások előtt - mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. Egyértelmű, hogy az alsó tagozatosok vannak a legnehezebb helyzetben, főleg, akik tavaly elsősként fejezték be digitális munkarendben a tanévet.

Az oktatási csúcsintézmény elnöke szerint nem kellene különösebb tragédiaként felfogni, ha valakinek ebben a kivételes helyzetben évet kell ismételnie. Ha egy kisiskolás éveken át maga előtt tolja a hiányosságokat, az sokkal rosszabb lehet, mint adott esetben végigjárni még egyszer az első vagy a második osztályt. A diák jövője múlhat rajta, és egy ismétléssel megkímélhetjük a későbbi kudarcélményektől.

Az iskolák sok helyen már a tanév utolsó heteit is inkább a hiányosságok pótlásával töltötték, mintsem számonkéréssel. Az általános iskolásoknál várhatóan kevesebb lesz a lemaradás, mint tavaly, hiszen ezúttal mindössze öt hét volt a digitális átállás.Az érettségik jól mentek, nem volt semmi panasz a vizsgákkal kapcsolatban, és az eredmények is jobbak lettek a tavalyinál, illetve a két tanévvel ezelőttinél. A Klebelsberg Központ arra készül, hogy szeptemberre végre visszaáll a rend, a jelenléti oktatás. A pedagógusok nagy számban megkapták a vakcinát, és várhatóan a tanulók közül is sokan be lesznek oltva őszre.

Ami a tanárokat illeti, a központ nem érzékelt olyasmit, hogy a járvány miatt bárki is elhagyta volna a pályát. A tanárhiánnyal kapcsolatban egy példát hozott Hajnal Gabriella. Hiába írják le az erről beszélők az üres álláshelyekre hivatkozva, hogy szerintük kétezernél is több helyen hiányzik a kémiatanár, ez az adat nem fedi a valóságot, mivel egyszerűen nem kell minden iskolába külön kémiatanár. Különösen az alacsony diáklétszámú intézmények esetében igaz ez, ahol évfolyamonként egy-egy osztály van csak, és így négy-öt iskola tudja párhuzamosan megadni egyetlen kémiatanárnak a teljes álláshoz szükséges óraszámot.