Ondré Péter, az AMC ügyvezetője sikeresnek értékelte az AM megbízásából 2016 óta megszervezett fogyasztásösztönző akciókat, de hangsúlyozta, hogy az egészségügyi világszervezet zöldség- és gyümölcsfogyasztási ajánlását Magyarország még nem érte el, a belföldi átlag kevéssel elmarad a napi 330-350 grammos értéktől. Ősszel különösen fontos az egészséges táplálkozás, az immunrendszer védelme – indokolta a kampány időzítését Ondré Péter, aki az önellátás erősítése miatt is fontosnak tartja a magyar alma népszerűsítését - számolt be az új kampányról az MTI.