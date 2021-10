Most már bizonyos, hogy a kormány részéről nem utalják október 31-ig a fővárosnak azt a 10,2 milliárdost forrást, amit egészségügyi alapellátásra, valamint a járóbeteg-ellátás fejlesztését célzó projektekre használnának - olvasható a portálon.

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes (DK) szerdán az ATV Egyenes beszédben jelentette ki, hogy ha október 31-ig nincs forrás, “akkor bizony a Fővárosi Közgyűlés szeptember 1-jei határozatának az értelmében a fővárosi önkormányzatnak van egy olyan döntése, hogy az atlétikai vb-t fel fogjuk mondani”. Akkor jelzik a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, hogy “mi nem kívánjuk ezt a városunkban megrendezni".

Arról a 2019-es, a főváros és a kormány által kötött megállapodásról van szó, ami szerint öt év alatt összesen 50 milliárd forinttal támogatja a kormány a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint a fővárosi önkormányzat egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseit - miután Karácsony Gergelyék cserébe vállalták a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezésének a “jóváhagyását”. Az idei tízmilliárdról hozott kormánydöntést Novák Katalin július elején jelentette be.

A 10,2 milliárdot a már említett 2019-es megállapodásnak megfelelően biztosítja a kormány a fővárosban az egészségügyi fejlesztésekre. Karácsony Gergelyék ebben a megállapodásban kötötték ki a Diákváros projekt megvalósítását is, ennek kapcsán robbant ki az óriási politikai hullámokat kavaró Fudan-konfliktus, ami később olyannyira felerősödött a főváros és a kormány között, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Kossuth téren Fudan-ellenes tüntetést is szervezett. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a Fudan-törvény visszavonását szabta a 2023-as atlétikai vb feltételéül, és népszavazást is kezdeményezett a Fudanról.

Szeptember 1-én a fővárosi közgyűlés a legyengített Karácsony-javaslatot fogadta el, amelyik nem az atlétikai vb végleges vétójáról szól, hanem “csak” kilátásba helyezi azt. A főpolgármester előterjesztésében csupán az szerepelt, hogy csak abban az esetben lehet megtartani a ‘23-as vb-t, ha a kormány teljesíti az Egészséges Budapest-program kifizetéseit, illetve ha nem ad át telkeket a Diákvárosból a Fudan Egyetemnek.

A szeptember 1-jei fővárosi döntés után már sportközgazdászok is azt a véleményt fogalmazták meg, hogy Karácsony Gergelyék részéről a vétó kilátásba helyezése “politikai blöff“ lehetett, mert bár a közgyűlési határozat értelmében a főpolgármester levelet írhat Sebastian Coe-nak, az Atlétikai Világszövetség elnökének arról, a világbajnokság nem kívánatos Budapesten, de nincs jogosultsága a világesemény lemondására, mert a főváros nem szerződő fél.

Péntek délután az atv.hu kérdésére a Miniszterelnökségi Sajtóiroda megerősítette: nem változott a kormány álláspontja, amely szerint a Fővárosnak nincs jogosultsága lemondani az 2023-as atlétikai világbajnokság rendezését. “Ezen túl továbbra is várjuk Karácsony Gergely főpolgármester vagy a fővárost valójában irányító, Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció válaszát, hogy továbbra is fennállónak tekintik-e azt a megállapodást, amelyben alapján a kormány idén 10,2 milliárd forinttal, öt év alatt pedig összesen 50 milliárd forinttal támogatja a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint Budapest Főváros Önkormányzata egészségügyi alapellátási és járóbeteg-szakellátási fejlesztéseit” - írták.

Válaszukban megerősítették továbbá: “a megállapodásban rögzített első 10 milliárd forintot a kormány 2020-ban átutalta a Fővárosnak. És ha a Főváros felmondja a megállapodást, akkor a polgárjog szabályai szerint vissza kell fizetnie az eddig megkapott támogatást”.