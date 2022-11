Népszámlálási kérdezőbiztosként dolgozik Nagykőrösön az egyik helyi fideszes önkormányzati képviselő - írja a Telex. Sebestyénné Angyal Zsuzsanna azt mondta a Telexnek, hogy szerinte ez nem titok a városban. Már az előző, 2011-es népszámlálásban is részt vett kérdezőbiztosként. Megtiszteltetésnek tartja a feladatot.

Arra a kérdésre, hogy nem tartja feladatot a képviselői munkájával, de Sebestyénné Angyal Zsuzsanna a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) és a nagykőrösi jegyzőhöz irányította a hírportál sajtómunkásait.

Az előző önkormányzati választáson az ellenzéki pártokat tömörítő Jobb Nagykőrösért színeiben induló képviselőnek jelezte egy nagykőrösi család, hogy egy fideszes képviselő kérdezőbiztosként is dolgozik. A család „nem jó szájízzel engedte be otthonába a politikust”, nem értették, miért lehet kérdezőbiztos egy képviselő. László is aggályosnak tartja a dolgot, szerinte így érzékeny adatokhoz juthatnak hozzá.

A KSH nem adott konkrét választ arra a kérdésre, hogy összeférhetetlenséget jelent-e, ha valaki önkormányzati képviselőként lesz népszámlálási kérdezőbiztos. Azt írták a Telex kérdéseire válaszolva, hogy a települések jegyzői toborozzák és választják ki a kérdezőbiztosokat a KSH által megadott kritériumok alapján.

A szorgalmas sajtómunkások keresték Nagykőrös jegyzőjét is, hogy miért pont az önkormányzati képviselőre esett a választása, milyen kritériumok alapján jelölte ki a kérdezőbiztosokat, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz kérdéseikre.