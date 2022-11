Hétfő este ugyan hivatalosan is lezárult a 2022-es Népszámlálás Magyarországon, a kezdeti hibák és furcsaságok nem értek véget: a Népszava információi szerint a Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) legfeljebb 9,3 millió állampolgárról érkezhetett adat, miközben a lakosságszám 9,68 millió.

Hová tűnhetett rejtélyes módon csaknem 400 ezer magyar? A különbség fakadhatna csupán abból, hogy ilyen sokan nem töltötték ki az ívet, de a lap forrásai szerint más állhat a háttérben.

Sokan lehetnek olyanok, akik már külföldön élnek, nincs is magyarországi lakásuk, így eleve bele sem kerültek a népszámlálásba, vagy ha van is ingatlanjuk itthon, nem jutott el hozzájuk a népszámlálási felhívás.

De más furcsaságok is kiderültek: több számlálóbiztos is megerősítette, hogy a szülők bediktálták külföldön dolgozó gyermekeik adatait, vagyis a tényleges hiány ennél is nagyobb lehet. A hivatalos tájékoztatás szerint a kérdőív online kitöltési szakaszában összesen bő hétmillióan küldték be a dokumentumot, a számlálóbiztosok további több mint kétmillió kérdőívet rögzítettek a központi rendszerben. A pótösszeíráson pedig csak néhány tízezren kereshették fel a települések jegyzőit, hogy eleget tegyenek adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Nem volt problémamentes

Az online rendszer már október elsején, az első napon összeomlott, mert túl sokan próbálták kitölteni a kérdőívet. Állítólag terheléses támadási is érte az oldalt, emiatt még folyamatban van a nyomozás. Az eredetileg tervezett utolsó internetes napon is elérhetetlenné vált a rendszer, végül az online kitöltést meghosszabbították, de az informatikai bajok ezután sem értek véget. Rémesen lassú volt a rendszer, de volt olyan periódus is, amikor egyszerűen nem lehetett elmenteni és beküldeni a KSH-ba a kitöltött kérdőíveket.