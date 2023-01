November 28-án hivatalosan is lezárult a 2022-es népszámlálás Magyarországon, a lakosság számának felmérése közben több hiba is felmerült: azon túl, hogy az online rendszer már október elsején, az első napon összeomlott, állítólag terheléses támadási is érte az oldalt, később pedig a Népszava cikkezett arról, hogy legfeljebb 9,3 millió állampolgárról érkezhetett adat, miközben a lakosságszám 9,68 millió.

A népszámláláskor az adatgyűjtést a kérdőívek mellett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számlálóbiztosok segítségével végezte.

A mintegy 23 ezer biztos első ízben, kizárólag digitális formában rögzítette a Magyarországon élők adatait, az Átlátszó szerint Lenovo és Samsung táblagépek használatával. Az oknyomozó portál közérdekű adatigénylés útján kérte ki a hivataltól a táblagépek beszerzésének részleteit.

A betekintésből kiderült, hogy a népszámláláshoz mintegy 26 500 tabletet rendeltek, az új eszközök tokkal együtt nettó 1,7 milliárd forintba kerültek.

A beszerzés egy 2017-es keretszerződésből valósult meg, és a tableteket már 2020-ban leszállították, csak a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a népszámlálást 2021-ről 2022-re.

A tableteket a Serco Informatika Kft. szállította le, a számlát pedig a az Európai Unió helyreállítási alapjából fizette a kormány.

Az eszközök tárolása további nettó 240 millió forintba került.