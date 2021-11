Az agrártárca az Országfásítási Program részeként hirdette meg még 2020-ban a Településfásítási Programot. A felhívásban a 10 ezer fő alatti települések pályázhattak a sorfákra. A kezdeményezés sikerességét jól mutatja, hogy a program két ütemében összesen 36 ezer sorfát ültetnek el 1362 településen, 1,5 milliárd forint értékben - írták a közleményben az MTI szerint.

Juhász Anikó arról is írt, hogy a fenntarthatósági elvárások kielégítésére remek lehetőséget jelent a fák ültetése. Így nemcsak a szélsőséges időjárás hatásait csökkenthetjük, hanem egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk saját magunk és az utánunk következő generációk számára - fogalmazott a helyettes államtitkár.

A Településfásítási Program második ütemében a 700 lelkes Rudolftelepen 10 gömbszivarfát ültettek el. Kifejtette, az agrártárca kezdeményezésének fontos küldetése az is, hogy felhívja az önkormányzatok és a gazdák figyelmét a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési támogatásaira - tette hozzá Juhász Anikó.

A helyettes államtitkár a kormány által indított zöld online párbeszédre is felhívta a figyelmet, amelynek a kérdőíveit november végéig lehet kitölteni. A kezdeményezés célja, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a magyarok mindennapjait meghatározó kiemelt ügyekben. Ezek közé tartozik a környezetünk megóvásai is - emelte ki Juhász Anikó az AM közleménye szerint.