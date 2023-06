Melyik hónapban költik a legtöbbet utasbiztosításra a magyarok?

Közel 40 ezer szerződéskötéssel a hátunk mögött a tavaly július volt a legnépszerűbb hónap 2022. májusa és 2023. áprilisa között. A dobogó második helyén szintén egy nyári hónap az augusztus áll, a harmadik helyen május végzett.

Az idei évben a kedvező díjak és magasabb szolgáltatási színvonal miatt ugrásszerűen megnőtt azok száma, akik online kötnek utasbiztosítást, így a nyáron 50 ezer feletti kötésekre számítunk havi szinten.

Nyakunkon a vakáció, a nyaralások időszaka. Hova utaznak a pihenni vágyók?

Utasbiztosítást jellemzően külföldi pihenés miatt kötnek az érintettek, a Netrisk adatai ezért leginkább a külföldi utazásokra vonatkoznak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly a külföldre tett utazások száma elérte a 18 milliót, ez meghaladja a 2021-es 13 millió alkalmat.

De ez az adat még messze elmarad a járvány előtti számoktól, 2019-ben például 25 millió alkalommal utaztak a magyarok külföldre.

Belföldön pedig a kereskedelmi szálláshelyeken közel 45 százalékkal több, összesen 26 millió vendégéjszakát regisztráltak 2022-ben, a belföldi vendégek 18 százalékkal több, összesen 15 millió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, ugyanakkor 2022-ben a nyári időszakban telítődtek a belföldi szálláskapacitások, az idei szezonban jelentősebb bővülésre inkább a külföldi utak esetében számítunk. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) díjbevételi adatai alapján azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak a külföldre utazó magyar turisták. A pandémia előtti időszakban 2017-ben az utasbiztosítási bevétel 10,8 milliárd forint volt, egy évvel később 13,6 milliárd forintot tett ki, majd jött a 2019-es 15,4 milliárd forintos árbevételi adat. Ugyanakkor a járvány után erősen befékezett a piac, 2020-ban és 2021-ben 6,3 és közel 8 milliárd forint árbevétellel zárt az utasbiztosítási szektor.

Ha külföld, akkor melyek a legkedveltebb úti célok?

A portálunkon megkötött utasbiztosítások alapján az elmúlt egy évben a top desztinációk között az első helyen Ausztria végzett, ezt követi Horvátország, majd Olaszország. A top négyben van Spanyolország és az ötödik legnépszerűbb desztináció Görögország lett. Ebben az időszakban egyébként a legtöbben, az ügyfelek 31 százaléka városlátogatásra kötött biztosítást, míg a tengerparti nyaralást keresők aránya 17 százalék volt.

Az ön által említett desztinációk néhány száz kilométerre vannak Magyarországtól. Autóval vagy repülővel utaznak a magyarok pihenni?

Akik utasbiztosítást is kötnek a leggyakrabban autóval indulnak útnak, ezt követi a repülő, majd a busz és a vonat. Az autós utazások azért is népszerűek, hiszen a legnépszerűbb célpontok között az első három hely tényleg autóval is elérhető országok. Egyébként azt látjuk, hogy a koronavírus-járvány óta némileg még megfontoltabbak lettek az autóval utazók, gyakran a gépjármű utazás alatt történő meghibásodásakor fellépő extra költségek fedezésére is kötnek biztosítást, a gépkocsi assistance szolgáltatást választók aránya például 50 százalékról 62 százalékra emelkedett.

Előfordul, hogy ha belföldi nyaralásra készül valaki, akkor is köt utas- vagy balesetbiztosítást?

Igen, azt látjuk, hogy közel 700 biztosítás megkötésekor belföld volt az úti cél. Külföldre pedig az elmúlt évekhez hasonlóan 6-7 napra kötnek utasbiztosítást a turisták és átlagosan párban utaznak el.

Sokan azért nem kötnek biztosítást, mert attól tartanak, hogy drága. Valójában mennyi az átlagos összeg, amivel számolni kell?

Bár az utazási főszezon még nem indult el, de az év első öt hónapjában közel 100 ezer utasbiztosítást kötöttek a magyarok. Az árak tekintetében minimális az árváltozás rövid és hosszú távon egyaránt.

Idén az átlagos utasbiztosítási díjak 10 ezer forint körül alakulnak, a tavalyelőtti és múlt évi átlagokhoz képest ez mindössze 3 százalékos drágulást jelent.

A belföldi úti céloknál pedig az átlagos összeg kevesebb mint 3400 forint. Az utasbiztosítás megkötése előtt érdemes alaposan körülnézni, nemcsak a díjak miatt, hanem azért is, mert a különböző biztosításokhoz más-más szolgáltatások kapcsolódnak. Azt azért hangsúlyoznám, hogy más típusú biztosításra van szükség búvárkodáshoz, vagy egy tengerparti üdüléshez és a néhány napos városnézéshez is.

Az összehasonlító portálon hány biztosító társaság ajánlatai között böngészhetnek az utazók?

Jelenleg 18 partner céggel dolgozunk, az utasbiztosításoknál pedig 14 biztosító termékeit hasonlíthatják össze az ügyfelek, valamennyi esetben árgarancia mellett. Célunk, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb ajánlatot.