Mráz Ágoston Sámuel, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője a Telex választási műsorában elmondta, hogy valószínűleg nem lesz kétharmada a Fidesznek. Hozzátette, hogy szerinte rekordközeli részvétel sem várható a mostani választáson.

Az elemző szerint a Mi Hazánk Mozgalomnak esélye van a parlamenti bejutásra, a korábbi kutatásaikból erre következtetnek. Szóba került a Nézőpont Intézet nemrégiben kiadott mandátumbecslése, amely 119 mandátumot jósolt a Fidesznek, továbbra is hasonló eredményre számítanak. Arra a kérdésre viszont nem tudott egyértelműen válaszolni, hogy Budapesten nyerhetnek-e a kormánypártok valamelyik körzetben.

Nem számít beavatkozásra

A választások előtt szó volt arról, hogy a Fidesz szerint külföldi beavatkozás várható, a lap rákérdezett a kormánypárti sajtóban is megfogalmazódott támadásokra az elemzőnél. „A háborús logikából nézve a Nyyugatnak is érdeke, hogy Magyarország stabil maradjon” – mondta Mráz Ágoston, majd hozzátette, hogy ez csökkentette annak az esélyét, hogy felforgató szándékkal befolyásolják a választást.

Mráz szerint a mai választás nyugodtabban zajlik, mint amire számított, a felfokozott hangulat ellenére inkább nyugodtabbnak tekinti a mai eseményeket. A beszélgetésben áttekintették a Fidesznek erős körzeteket, többek között Hajdú-Bihar megyei 1. OEVK-t – Debrecen 156. számú szavazókör –, ahol a részvétel délután még jelentősen elmaradt a 2018-as számoktól. Kósa Lajosnak, a Fidesz helyi jelöltjének esélyeiről annyit mondott, hogy a részeredményekből nem szeretne messzemenő következtetéseket levonni.

Nincs itt semmi látnivaló

Orbán Viktor délelőtti rövid sajtótájékoztatója is szóba jött, ahol az újságírók a választás tisztességéről és az esélyegyenlőségről is kérdezték a miniszterelnököt. Többek között arra voltak kíváncsiak, hogy a kormányfő mit gondol arról, hogy az évi 130 milliárd forintból gazdálkodó közmédiába nem hívnak meg ellenzéki politikusokat. Mráz Ágoston Sámuel szerint a kormánypárti és az ellenzéki szereplők üzenetei eljutnak a választókhoz, a közmédia szerepénél azzal a gyakran hangoztatott állásponttal érvelt, hogy a rendszerváltás óta mindig is az aktuális kormány felé húzott.

Ezen a sajtótájékoztatón érdemben arra a kérdésre sem válaszolt a miniszterelnök, hogy várhatók-e megszorítások a választások után. Mráz Ágoston szerint Orbán Viktor kikerülte az újságírók kérdéseit, mivel nem akart egyenes válaszokat adni a választás napján – a fő üzenete az volt, hogy a fontosabb kérdésekre a választás után fog visszatérni.

A Nézőpont vezetője egyébként arra számít, hogy este 10:00-10:30 körül már sejthető lesz, ki nyeri az országgyűlési választásokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a végső eredmény valószínűleg nem ma fog kiderülni: a 106 egyéni választókerületben szavazhatnak az állandó magyar lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok is, ezért napokba is telhet, mire megérkeznek az ő voksaik.

