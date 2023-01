Kicsapta a biztosítékot az Auchan áruházlánc vezetésének béremelési javaslata a dolgozók körében – mondta el az Indexnek Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, aki egyértelművé tette: eredménytelenül zárult a bértárgyalás.

A KASZ elnöke kiemelte, hogy az Auchan szerda esti közlése alapján januártól minden munkatárs alapbérét bruttó 32 ezer forinttal emeli az Auchan, szemben az 50 ezres céllal, amit szakszervezeti oldalról kitűztek maguk elé az egyeztetések előtt. Azt is hozzátette, hogy olyannyira nem akartak nyerészkedni a munkáltatón, hogy

a megélhetési kérdőívük szerint az alkalmazottak alapvető kiadásai havi 80 ezer forinttal ugrottak meg az egy évvel korábbihoz képest, vagyis az alapvető cél a plusz terhek enyhítése lett volna csupán.

A korábbi bérfejlesztési kommunikációból kiszámolható, hogy mostantól vidéken 297 ezer forint, a fővárosban 332 ezer forint a kezdő bruttó bér.

Karsai Zoltán szerint a tárgyalásoknál az is visszatérő nézetkülönbség volt, hogy az Auchan a tavaly év eleji bért vette alapul, ők pedig értelemszerűen az évközit. Ez az egyet nem értés tükröződik vissza a dolgozói vásárlási kedvezmény mértékében is: az nem most emelkedett 5-ről 12 százalékra, hiszen már tavaly októbertől 10 százalékos volt, ehhez képest tehát nem 7, csupán 2 százalékpontos a további kedvezmény – miközben csaknem 45 százalékos az élelmiszer-drágulás.

A fentiek után a dolgozók egy része eléggé kiborult az Auchan kommunikációján, a szakszervezeti elnök tájékoztatása szerint nem sokat aludtak az éjjel.

A jelzések alapján volt olyan áruház, ahol a dolgozók azt tervezték, már ma sem veszik fel a munkát, és sztrájkba lépnek

– mondta azzal, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy ne kezdjenek egyéni akciókba. „Ha a munkavállalók tiltakozni szeretnének valamilyen módon a vállalat döntése ellen, akkor annak mindenképpen a jogszabályok betartásával kell történnie. Ebben a KASZ minden segítséget megad a munkavállalóknak” – tette hozzá.

Közben válaszolt az Auchan is

„Köszönjük a reakció lehetőségét. Sajnáljuk, hogy idén nem született bérmegállapodás az Auchan Magyarország és a KASZ között. A tegnapi sajtóközleményben foglaltakon kívül nem kívánunk több információt ehhez hozzátenni” – közölték az Auchan Retail kommunikációs osztályánál.