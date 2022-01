A 15 év feletti magyar lakosok több mint háromnegyede – 77,52 százaléka – internetezik, ami több mint 6,4 millió embert jelent – derül ki abból a dokumentumból, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa fogadott el az online médiumok piacáról és felhasználóiról 2021 negyedik negyedévéről.

A Digitális Közönségmérési Tanács megbízásából a Gemius Hungary által készített kutatásból kiderül, hogy a korcsoportok szerint mintegy 1 milliós Z-generáció (15 és 24 év közöttiek) és a 2 milliós Y-generáció (25 és 40 év közöttiek) közel 100 százaléka netezik.

A 2,36 milliós X-generációnál (41 és 56 év közöttiek) ez az arány közel 86 százalékos, míg a 2,2 milliós baby boomereknél (57 és 75 év közöttiek) közel 62 százalékos. A 76 évnél idősebbeknél, akik nagyjából 740 ezren vannak, nagyon alacsony az internetezők aránya: csupán 6,5 százalék.

A legtöbben magazinokat és híroldalakat olvastak a vizsgált három hónapban. Mindkét típusú felület körülbelül 5,5 milliós elérést generált, bár a híreket átlagban közel kétszer annyi ideig olvasták az emberek, mint a magazinokat: előbbieket kábé négy, utóbbiakat két percig.

Az ilyen típusú oldalakat szinte 100 százalékban mobilról látogatták, az otthoni és munkahelyi számítógépeknél azonban ez az arány változó: a magazinokat inkább otthon, a híreket inkább a munkahelyen olvasták az emberek. Mindkét esetben hétköznap többet böngészték ezeket az oldalakat, mint hétvégén.

A negyedév összesített adatai alapján a legnépszerűbb weboldal a 24.hu volt, ami több mint 4,5 millió belföldi internetezőt ért el. A második és harmadik helyen az Index.hu és az Origo.hu következett, 4 milliónál több látogatóval. A legmagasabb átlagos napi elérése a Blikk.hu-nak volt közel 900 ezer felhasználóval, míg a 24.hu és az Index.hu is épp hogy átlépte a 800 ezret. A legtöbb időt, átlagban 42 másodpercet az Index.hu-n töltötték az emberek, a 24.hu-n és az Origo.hu-n pedig 20 és 19 másodpercet.

2021-ben 6,75 millió regisztrált felhasználója volt a Facebooknak és 2,59 millió az Instagramnak Magyarországon – ez a lakosság 69, illetve 26 százaléka. A Facebookon a legtöbben, közel 1,2 millióan a Nosalty.hu-t követték, nagyjából 900 ezren a 24.hu-t és 800 ezren az NLC.hu-t.

A televíziók közül a legnagyobb követőbázisa az ATV-nek van – 550 ezer körüli –, amit a TV2 követ hozzávetőleg 350 ezer fővel. A rádióknál a Rádió 1 jár az élen 720 ezer követővel, a második legnépszerűbb pedig a Retro Rádió kevesebb, mint a felével, 310 ezerrel. A legtöbb rádió a 100 ezer követőt sem éri el.

Kiosztottak két frekvenciát és 170 ezer forint büntetést is

A testület eredményt hirdetett a Nyíregyháza 91,1 MHz és a Debrecen 104,6 MHz pályázati eljárásokban, amelyek nyertesei a jelenleg is üzemelő és egyedül pályázó Radio Plus Kft., illetve Best Radio Kft. lettek. A grémium a Pesti TV szolgáltatójára 100 ezer forintos bírságot, a székesfehérvári Vörösmarty Rádió szolgáltatójára pedig 50 ezer forintos bírságot rótt ki, amiért nem megfelelő korhatár-besorolással sugároztak szexuális tartalmak miatt magasabb kategóriába tartozó műsorokat. A Pesti TV szolgáltatóját további 20 ezer forint megfizetésére kötelezte, mert a műsorát közlő internetes honlapján nem tüntette fel a korhatári minősítést jelző piktogramokat.