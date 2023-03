A tapasztalatok szerint ajándékozottanként jellemzően legalább ezer forintért vásárol egy-egy vevő virágot, többségében hazai termesztésű fréziát, jácintot, tulipánt, nárciszt, illetve az örök klasszikus rózsát, gerberát, szegfűt – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből. Egy-egy nőnapi virágvásárlás értéke attól függ, hogy ki hány hölgynek vesz virágot – írja a Hellóvidék.

A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, amelyekből a piaci keresletet nagy mértékben ki tudják elégíteni a hazai termesztők. Kisebb-nagyobb csokrokat is előszeretettel választanak a vevők, elsősorban családtagoknak vagy közelebbi barátoknak.

A tavasz hírnökei, a friss, üde színek a jellemzőek, és sokan veszik az előre elkészített egyszálas díszeket vagy kis csokrokat, cserepes növényeket, amikkel a virágkötők is készülnek március 8-ára. Kisebb méretben készülhetnek most nagyon divatos virágdobozok is, de nőnapon inkább a kisebb „kiszerelések” a népszerűek.

Az import virágok – főleg a klasszikus vörös rózsa – többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hazánkba, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai, vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Az elmúlt években szerencsére egyre jobban divatba jöttek a tavaszi hagymások (nárcisz, jácint). Ezek előnye, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe és alacsonyabb áron is.

