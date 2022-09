Novák Katalin utalt rá, hogy a háromgyerekes nők is adómentesek lehetnek

A nők értenek a válságkezeléshez, anyaként rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, és képesek közösségeket összetartani – mondta Novák Katalin köztársasági elnök az ukrajnai háborúra is utalva az ENSZ női állam- és kormányfőknek szervezett New York-i fórumán. Viszont arról is beszélt, hogy jöhet a háromgyermekes nők szja-mentessége is.