Ezek az idei nyár slágertermékei

Nyáron a vásárlói szokások is változnak, hiszen egészen más termékek kerülnek előtérbe a meleg idő beköszöntével. A nyári hónapokban a magyarok körében is az olyan termékek a legkeresettebbek, amelyek segítségével élvezetesebbé tehetik a szabadidős tevékenységeket és könnyebbé a kertészkedést, a grillezést és az otthoni munkákat. Az idei év vásárlói és gyártói előrejelzéseiből kiderül, milyen termékkörök esetén várható kiugró kereslet ebben az évben is.