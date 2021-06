Nem lehet Magyarországon olyan tartós kánikula, aminek hatására az ország nagy területeire érvényes ivóvíz-korlátozást kellene bevezetni – mondta Nagy Edit, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára a napilapnak. Nem valószínű, hogy a locsolási és autómosási tilalomnál szigorúbb korlátozásokra lenne szükség valahol az országban, de pontos helyzetképet csak a jövő hét elején készítenek arról, hány helyen kérték a polgármestereket a szolgáltatók a legenyhébb korlátozás elrendelésére.

Kedden a fővárosi agglomeráció kilenc településén arra kérte a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt., hogy ivóvizet ne használjanak locsolásra, mert a rendkívüli melegben lecsökkent az ivóvíztároló medencék vízszintje. A víznyomás azonban nem egyformán lett alacsonyabb a Dunakanyarban és a többi érintett Pest megyei városban. A váciak és a Solymáron élők például többször is ezzel szembesültek, de az ürömi önkormányzat műszaki munkatársa szerint náluk csak egyszer nem jött víz rövid ideig a csapokból, azt is egy kisebb műszaki baj okozta és nem a víznyomás csökkenése.

QP | Quality Placement

Internetes portálok közben arról számoltak be, hogy Pécelen már a múlt hétvégén akkora fennakadást okozott a vízhiány, hogy a polgármester kénytelen volt pénzbüntetést beígérni azoknak, akiket a mezőőrök locsoláson kapnak.

Nagy Edit tipikusnak nevezte a Pécelen történteket. Nagy Edit arra emlékeztetett, hogy ivóvízellátási gondok nem a nagyvárosokban jelentkeznek, mert ott még a szocialista időszakban nagy ipari és mezőgazdasági vízfogyasztásra tervezték a rendszerek kapacitását, a termelés átalakulása után ezek növekvő lakossági igényeket is ki tudnak elégíteni. Az ország vízkészlete elegendő, a Homokhátság kivételével mélyfúrású kutakkal lehet elegendő vizet találni.

A baj az agglomerációs és üdülőterületeken jelenik meg. Ere példa a Balaton-felvidék, ahol az egykori kis hegyoldali présházakba egész családok költöznek be, miközben a vízhálózat nem bővült. A forró napokon a tóparti települések nagyjából 150 ezres lakossága is a sokszorosára nő. A helyi vízszolgáltató, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. azt felelte a Népszava kérdésére, hogy - hacsak nem történik valamilyen váratlan üzemzavar - a legnagyobb hőségben is biztosítani tudják a normál vízellátást. A balatoni üdülőkörzetet egy karsztvízbázis és hat felszíni vízkivételi mű látja el ivóvízzel. Felméréseik szerint egy átlagos nyári naphoz képest a kánikulai időszakban nagyjából tízszázalékos a többletigény, ám az utóbbi napok extrém forrósága akár 40 százalékos fogyasztásnövekedést is hozhatott. Ahol az átlagnál nagyobb a nyári népességnövekedés, ott folyamatosan vizsgálják és modellezik a vízszolgáltatást, és rendelkeznek vízkorlátozási tervekkel is, de ezeket eddig nem kellett alkalmazniuk.