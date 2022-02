Nemrég zárult le annak a kiválasztási folyamatnak az első szakasza, amit még 2021 elején hirdetett meg az Európai Űrügynökség (ESA) – írja a hvg.hu.

A szervezet tizenegy év után kezdett el újra űrhajósokat toborozni, január közepén pedig bejelentette: majdnem 22 600-an adták be a jelentkezésüket. Most részletesebb számokat is közölt az ESA.

Kapcsolódó Jövőre választják ki az új magyar űrhajóst

Az űrügynökség beszámolója szerint összesen 22 523-an jelentkeztek a programba: 17 126 férfi és 5397 nő. Közülük 831 férfi és 530 nő felelt meg azoknak a kritériumoknak, amely alapján a válogatás következő fázisába is megkapták a meghívójukat.

A legtöbben Franciaországból jelentkeztek űrhajósnak: 7087-en (5443 férfi és 1644 nő), míg a legkevesebben, 57-en Észtországból. Az észteknél volt ugyanakkor a legkiegyenlítettebb a nemek aránya: 35 férfi mellett 22 nő adatlapja érkezett meg az Európai Űrügynökséghez. Közülük 2 nő és 3 férfi jutott tovább a második fordulóba.

Magyarországról szintén voltak jelentkezők: összesen 149-en jelentkeztek űrhajósnak – 115 férfi és 34 nő. Közülük 5 nő és 3 férfi jutott tovább az első válogatón.

Összesen 25 országból – Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Dániából, Észtországból, Finnországból, Franciaországból, Németországból, Görögországból, Magyarországról, Írországból, Olaszországból, Lettországból, Litvániából, Luxemburgból, Hollandiából, Norvégiából, Lengyelországból, Portugáliából, Romániából, Szlovéniából, Spanyolországból, Svédországból, Svájcból és az Egyesült Királyságból – jelentkeztek az ESA programjára.

A jelölteknek a kognitív, technikai és mozgáskoordinációs képességeit fogják vizsgálni, továbbá személyiségtesztet kell kitölteniük. A következő lépések között egyéni és csoportos pszichológiai beszélgetések és tesztek is szerepelnek, majd orvosi vizsgálatot végeznek – tájékoztatott az űrügynökség.

Az ESA új űrhajósai az ügynökség állandó alkalmazottjaiként fognak részt venni az európai űrmissziókban. A legfeljebb hat új állandó tag mellett a szervezet további húsz tartalék űrhajóst is keres.