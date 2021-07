Vasárnap közölte egy nemzetközi, 17 újság részvételével zajló oknyomozó projekt, hogy adataik szerint Magyarország is megvásárolhatta számos más ország (mint az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Banglades vagy India) mellett a Pegasus nevű izraeli kémprogramot. Állításaik szerint többeket - köztük civileket, újságírókat, politikusokat - pedig meg is figyelhetett a digitális eszközök feltörésére használható szoftverrel.

A szoftvert csak államok vásárolhatják meg, annak eladásához az izraeli védelmi minisztérium engedélye szükséges, főként titkosszolgálati és hírszerző szervek, valamint a terrorelhárítás használhatják annak engedélyei, jellege miatt.

Az ügy értelemszerűen nagy felháborodást keltett, és nem csak Magyarországon. A Pegasusra vonatkozó kérdések esetében Magyarországon az érintett miniszterek, politikusok az elmúlt napokban nem adtak egyértelmű válaszokat. Azt ugyan cáfolták, hogy lehallgattak volna civilszervezeteket és újságírókat, de azt Varga Judit igazságügyi tárcavezető is elmondta, hogy "egy olyan világban élünk, ahol hihetetlenül sok veszély leselkedik a modern államokra. Ne legyünk nevetségesek, ilyen eszközökre minden országnak szüksége van! Az egy illúzió, ha ebből bárkik bármilyen ügyet próbálnak csinálni."

Később Pintér Sándor belügyminiszter sem cáfolta egyértelműen a Telexnek, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal nem vásárolt a programból; "ilyen kijelentésem sosem volt és most sem teszem meg". A belügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy erre az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága adhat választ.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter úgy reagált a Pegasus használatára vonatkozó kérdésre, hogy a "kormány nem fog arról beszélni, milyen szoftvert használ titkos információgyűjtésre", szerinte is a parlamenti szakbizottságra tartozik ez a kérdés. Gulyás azt is megjegyezte: a kormány csak azt állítja, hogy minden információszerzés jogszerű keretek között zajlott, mert van egy törvény, ami szabályozza, ezt kell betartani, amit Orbán Viktor is fontosnak tart.

Mindezek után, az egyre nagyobb hullámokat kavaró felháborodás nyomán a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön bejelentette, hogy

Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több feljelentés nyomán jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az úgynevezett Pegasus ügyben. A nyomozás feladata a tényállás, és annak megállapítása, hogy történt-e, és ha igen, milyen bűncselekmény.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, Stummer János a testület ülését hétfő reggelre hívta össze. A zárt ülés témája: “tájékoztatás aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről” - írta meg a hvg.hu.

