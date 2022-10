Fontos kérdés, hogy az időskor megélése, az egészségben töltött évek meghosszabbítása, az idősek bekapcsolása az életbe milyen társadalmi és politikai intézkedéseket kíván. Ugyanis, ha egy társ nem bánik jól az idősekkel, az üzenet a következő generáció számára, hogy "majd te is így jársz" – mondta Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter az Idősek Tanácsa csütörtöki ülésén.

Ugyanilyen fontos cél azonban a nyugdíjak értékének megőrzése és növelése, amelyet jövőre is folytatnak – ezt már Varga Mihály pénzügyminiszter mondta. A nyugdíjak vásárlóereje 20 százalékkal nőtt, a tervezettnél gyorsabban tudták visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat is, és 2017 óta idén már negyedik alkalommal fizetnek nyugdíjprémiumot is.

A miniszter szólt arról is, hogy 2023 nem lesz könnyű év, magasabb infláció és a gazdaság lassulása várható, ezért a kormánynak is újra kell terveznie a jövő évet. Áttervezik a 2023-as költségvetést, ezért a nyugdíjemelés mértékéről decemberben tud majd beszámolni – mondta Varga.