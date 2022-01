Hamarosan esedékes a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi kifizetése. Erre az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül - olvasható a portálon. (A nyugdíjtörvény szerinti ellátások: saját jogú, illetve hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, növelt összegű járadék.)

Tizenharmadik havi ellátásra jogosultak

A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.

A vonatkozó kormányrendeletben elérhető a hosszú lista arról, hogy a 13. havi milyen nyugdíjszerű ellátásban, járandóságban, illetve egyéb támogatásban lévőket illet meg

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve részletezett ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, 2022. február hónapban már teljes egy havi összegben kerül kifizetésre, külön kérelem nélkül, hivatalból.

Jogosultság majd csak 2023-ban

Amikor a nyugdíjba vonulás időpontjáról döntünk, most már azt a körülményt is jó figyelembe venni, hogy ha nem 2021-ben, hanem 2022-ben történik a nyugdíjba vonulás, az érintett, 2023-ban lesz jogosult első alkalommal a tizenharmadik havi nyugdíjra. (Ugyanez vonatkozik természetesen a tizenharmadik havi ellátásra jogosultakra is.)

Tizenharmadik havi juttatás elhalálozás esetén

Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy még a juttatás februári kifizetése előtt, 2022. január hónapban elhalálozik, a juttatás felvételére jogosult lesz a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e személyek hiányában az örökös veheti fel az ellátást a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása időpontjától számított egy éven belül.

Fontos tudni, hogy ebben az esetben a kifizetést kérni kell, az nem történik meg kérelem nélkül.