A jövendő nyugdíjasnak először is tisztáznia kell, hogy fennállnak-e az öregségi nyugdíja előfeltételei:

betöltötte-e a számára irányadó nyugdíjkorhatárt (2022-ben a korhatár 65 évre emelkedett, vagyis idén az 1957. január 1. és december 31. között született személyek adhatják be az öregségi nyugdíj iránti igényüket),

valamint megszerezte-e a szükséges szolgálati időt (legalább 20 évet a teljes nyugdíjhoz, illetve legalább 15 évet a résznyugdíjhoz, ha nincs meg a 20 éve).

A korbetöltött öregségi nyugdíjra való jogosultságnak csak két előfeltétele van: a korhatár betöltése, valamint a megfelelő szolgálati idő megszerzése.

A nyugdíjigénylésnek nem feltétele a biztosítási jogviszony (munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony, megszüntetése). Erről nem is kell nyilatkoznia a nyugdíjigénylőnek az igénylésnél - állapította meg a Nyugdíjguru.hu oldalon Farkas András.

A versenyszférában megszakítás nélkül folytathatja a munkáját a nyugdíjas, a közszférában (ideértve az állami egészségügyet is) azonban 2022-ben is szünetel a nyugdíj mindaddig, amíg a közalkalmazotti és hasonló közszolgálati jellegű jogviszony (ideértve az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is) fennáll - tette hozz a szakértő.

Érdemes időben lépni



Az öregségi nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelyen valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Ezt követően bármely időpontot megjelölhet a nyugdíjigénylő a nyugdíjigénylési nyomtatványon, amelytől a nyugellátás megállapítását kéri. (Magyarországon nincs nyugdíjkényszer, így nem kötelező azonnal igényelni a nyugellátást, amint teljesültek a nyugdíj feltételei).

A nyugdíjigényt legkorábban aznap célszerű beadni, amikor a nyugdíj mindkét feltétele teljesült. Az igénylés ide kattintva indítható.

Mindenképpen célszerű alaposan átgondolni, hogy mikortól érdemes igényelni az öregségi nyugdíjat. Az elkapkodott döntéssel akár milliókat dobhatunk ki az ablakon - fogalmazott a Farkas András.

Ezzel számolhatnak a nyugdíjasok

Idén január elsején véget ért egy hosszú folyamat: eléri utolsó szakaszát, a 65 évet a nyugdíjasoknál a korhatáremelés. Az öregségi nyugdíjba vonulás korhatára 2014 óta, 62 évről, sávosan emelkedett. A korhatáremelést még 2009-ben, a Bajnai Gordon vezette kormány javaslatára fogadta el a parlament. Jövőre az 1957-ben születettek mehetnek nyugdíjba.

Bár 2022-ban továbbra is (immár tizenötödik esztendeje) 28 500 forint maradt az öregségi nyugdíjminimum, az árvaellátás minimális összege duplájára, 50 ezer forintra nőtt, míg az általános nyugdíjemelés 5 százalék volt idén.

Az átlagnyugdíj a 2021. novemberi 1,2 százalékos emelés után 153 290 forint volt, ez az összeg 2022. januárban az 5 százalékos emelés után 160 960 forintra emelkedett. A havi 7670 forintos emelés éves szinten mintegy 92 ezer forintos pluszt jelent az "átlagnyugdíjas" számára.