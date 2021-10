A veszprémi munkavállaló udvarosként dolgozott a gyárban, amit nem valószínű, hogy kedvtelésből, hanem feltehetően megélhetési okokból vállalt el - mondta a portálnak Guzslován Gábor, a Vasas Szakszervezeti Szövetség veszprémi tisztségviselője. A munkáltatónak megéri nyugdíjasokat alkalmazni, mivel bruttó munkabérük lényegesen kevesebb, és nem is járnak nekik olyan juttatások, mint a táppénz. Az idősek utazási kedvezménye is gyakran előnyt jelent a munkáltatók számára, illetve az is elősegíti az idősfoglalkoztatást, hogy az idősek jellemzően bevételkiegészítés céljából keresnek munkát.

A munkaerőpiacon bizonyos szakmákban hiány van, és ezekben a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása egyre nagyobb divat - tette hozzá. Egyre többen dolgoznak nyugdíj mellett, becslések szerint az ellátásban részesülők 10 százaléka, és egyre több munkaerő-kölcsönző cég szakosodik nyugdíjas munkavállalók közvetítésére. Az idősek munkavállalását a kormány is elősegíti azáltal, hogy csökkenti a foglalkoztatásuk adóterheit, mind a munkavállaló, mind a munkáltató részéről. Sőt, 2017-ben az egykori Fidesz-frakcióvezető, Kósa Lajos hozta létre a munkaerőközvetítéssel foglalkozó „nyugdíjas-szövetkezeteket”, amiken keresztül a a kormány egymillió nyugdíjast kívánt munkába állítani.

Arról, hogy mindez hogyan járul hozzá a munkahelyi balesetek gyakoriságához, a szakszervezeti tisztségviselő azt mondja, nem véletlen, hogy az idős embereknek gyakrabban kell menni gépjármű alkalmassági vizsgálatra, sűrűbben utalják be őket üzemorvosi vizsgálatra, és a fiziológiai hátrányok megjelenhetnek veszélyforrásként. Kiemelt szerepe lenne annak, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok rendesen értékeljék ezeket a kockázatokat. Azoknál a cégeknél, ahol jellemző a nyugdíjas-foglalkoztatás, általában gyenge lábakon áll a munkavédelmi képzés, a megfelelő körülmények biztosítása. – véli Guzslován Gábor.

A konkrét veszprémi esetben valószínűbb, hogy „szerencsétlen együttállás” vezetett a balesethez, de ezt a hatóságoknak kell kivizsgálnia.