A 13. havi nyugdíj csak egy fék az elszegényedési csúszdán

A nyugdíjszakértő részletesen is elmagyarázta, a jelenlegi nyugdíjszámítás hogyan vezet még most is elszegényedéshez, noha a "csúszdát" erősen kompenzálja a most visszaadott 13. havi ellátás.