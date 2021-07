Több ponton is kedvezőbbé válik július 1-jétől a nyugdíjak megállapítása – ezt furcsa, bár egyáltalán nem szokatlan módon a felsőoktatási törvény módosításaként fogadta el májusban a parlament kormánypárti többsége - írta a napilap.

A legfontosabb változás, hogy a nyugdíj-megállapító határozat közlésétől számított 15 napon belül bárki azt mondhatja: ez így nekem nem jó, ennél több pénzre van szükségem, visszavonom a nyugdíjigényemet.

Erre eddig nem volt lehetőség, mert a nyugdíjbiztosítási eljárások egyfokozatúak voltak, fellebbezni nem lehetett, csak törvényszéken volt mód megtámadni a határozatokat, amit a nyugdíjba készülők többnyire akkor sem vállaltak, ha valamilyen törvénytelenséget találtak az eljárásban.

A mától hatályos módosítással sokan kerülnek megnyugtatóbb helyzetbe, ha a számukra megállapított konkrét összeget kevésnek találják. Farkas András nyugdíjszakértő szerint például a Nők 40 kedvezménnyel nyugdíjba készülők közül többen is megdöbbennek, amikor megtudják, mennyi lesz a nyugdíjuk. Nem kevesen vannak, akik azt mondják: inkább dolgoztam volna még egy évet vagy másfelet, ha tudtam volna, hogy csak ennyit kapok – de már nem léphettek vissza.

Inkább csak a felesleges félelemtől és idegeskedéstől szabadítja meg a módosítás a rokkantsági ellátásban részesülőket, amikor elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Sokan tartottak attól ugyanis, hogy épp az egészségkárosodásuk miatt kiesett keresetük csak nagyon alacsony nyugdíjra teszi őket jogosulttá, s mi lesz, ha még a rokkantellátásnál is kisebb összegből kell megélniük idős napjaikban. Ha ez derül ki az öregségi nyugdíj megállapításakor, 15 napon belül ők is visszaléphetnek és megszakítás nélkül, életük végéig kaphatják a rokkantsági ellátást. A visszalépési lehetőség azokra is vonatkozik, akik betöltötték ugyan a nyugdíjkorhatárt, de valamennyi időt még rádolgoznának, hogy növeljék a későbbi nyugdíjuk összegét.