A hazai gazdaság 2021. második negyedévében (az előző évi pandémiás, nagyon alacsony bázishoz képest) 17,7 százalékkal növekedett. (Spanyolország és Franciaország után a magyar GDP növekedett a legnagyobb mértékben.)

Ez kifejezetten örvendetes hír a nyugdíjasok számára, hiszen a nyugdíjprémium mértéke attól függ, hogy a GDP éves növekedése mennyivel haladja meg a 3,5 százalékot - írja a portálon Farkas András nyugdíjszakértő.

Az évközben módosított költségvetési törvény szerint 2021-ben a GDP tervezett növekedése 4,3%. Ha ez a GDP-előrejelzés valósulna meg, akkor 2021. novemberében a nyugdíjprémium maximális mértéke 16 ezer forint lehetne (a nyugdíjprémium számítása során a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni a tényleges GDP-növekedés és a 3,5%-os törvényi növekedési küszöbérték különbségével, vagyis a törvény szerint a szorzó mértéke 0,8 lehetne).

Ezt az összege kaphatja majd minden olyan jogosult, akinek a novemberi ellátása legalább 80 ezer forint vagy annál több. Akinek a novemberi ellátása nem éri majd el a 80 ezer forintot, az arányosan kisebb összegre számíthat. A nyugdíjprémium egyszeri juttatás, így az összege – a nyugdíjemeléstől eltérően – nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe.

A költségvetési módosító törvénytől eltérően azonban a KSH legfrissebb gyorstájékoztatója szerint Magyarország bruttó hazai terméke 2021. II. negyedévében a nyers adatok szerint 17,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 17,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szakértőket is pozitívan meglepő gyorsjelentés alapján az egész éves GDP növekedésre vonatkozó előrejelzések is fölfelé módosultak, a gazdaság idei növekedése elérheti akár a 8 százalékot is.

A nyugdíjprémium maximuma 8 százalékos GDP-növekedés esetén 80 ezer forint lehet mindazoknak, akiknek a nyugdíja legalább 80 ezer forint, mivel a nyugdíjprémium számítása során a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni a tényleges GDP-növekedés és a 3,5%-os törvényi növekedési küszöbérték különbségével, de legfeljebb 4-gyel,

vagyis a törvény szerint a szorzó mértéke a maximális 4 lehetne.

A 2021. októberben várható kormányrendelet szerint nemcsak a nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok és a hozzátartozói nyugellátásban részesülők, hanem a korhatáruk betöltése előtt már nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők is megkaphatják 2021. novemberében a nyugdíjprémiumot (egyszeri juttatást) a novemberi nyugdíjukkal vagy más ellátásukkal együtt. Az egyszeri juttatásban várhatóan idén is több, mint 2,6 millió ember részesül majd