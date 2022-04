A 2022-ben alkalmazandó valorizációs szorzók 8,7 százalékkal magasabbak, mint a 2021-es szorzók voltak, emiatt az idei nyugdíjmegállapítási kezdőnap célszerűbbnek látszik. Így is van ez minden olyan évben, amikor az infláció kezelhető mértékű, vagyis 3-5 százalék között ingadozik.

Csakhogy az infláció elszabadulni látszik, éves szinten az MNB legutóbbi előrejelzése már 7,5% - 9,8% közötti sávra teszi a mértékét, és még nem látszik az alagút vége, az orosz-ukrán háború miatt akár magasabb is lehet a pénzromlás mértéke - figyelmeztet a szakember a nyugdíjguru.hu portálon.

Ez esetben a 2021. év végén megállapított nyugdíjak összegét nem csak a 2022. januári 5 százalékos emelés, hanem a júniusban és novemberben is várható két rendkívüli korrekciós emelés is növelni fogja, ezért a nyugdíjemelés az év során összesen akár 10 százalékos is lehet.

Emiatt a tavaly megállapított nyugdíj összege meghaladhatja vagy nagyon megközelítheti az idén megállapítandó nyugdíj összegét, annak ellenére is, hogy a nyugdíj alapját képező nettó havi életpálya átlagkereset összegét idén 8,7 százalékkal magasabb valorizációs szorzókkal kell megállapítani.

A 2021. december 31-i megállapítási kezdőnap mellett szóló további súlyos érv az is, hogy 2022-ben már teljes havi összegben jár a 13. havi nyugdíj (és az esetleges nyugdíjprémium) azoknak, akiknek tavaly állapították meg a nyugdíját, miközben az idei nyugdíjmegállapítás esetén csak 2023-tól jár a nyugdíjemelés, a 13. havi nyugdíj (és az esetleges nyugdíjprémium) az érintettek számára.

A fentiek miatt ebben a rendkívüli évben fennáll a valószínűsége annak, hogy a 2021. december 31-i megállapítási kezdőnap esetén az érintett friss nyugdíjas jobban járhat, mintha 2022. január 1-jétől igényelné a nyugdíját.

Van visszaút a határidő után

A nyugdíjmegállapító hatóság (Budapesten a VIII. Kerületi Hivatal, vidéken a kijelölt járási hivatalok) az érintett kérésére kiszámítja, mekkora lenne a nyugdíja összege 2021. december 31-i, illetve 2022. január 1-jei megállapítási kezdőnappal, továbbá a januári 5 százalékos nyugdíjemeléssel meg is emelik a 2021. december 31-én megállapított nyugdíj összegét és közlik a 13. havi nyugdíj összegét is.

Ezeknek az adatoknak a birtokában kell az érintett nyugdíjigénylőknek rövid határidőn belül dönteniük, hogy melyik megállapítási kezdőnapot választják.

Ha elnézik a határidőt, semmi gond: a nyugdíjmegállapító határozat véglegessé válásától 15 nap áll a rendelkezésükre, hogy lemondjanak a megállapított nyugdíjukról, majd ezt követően új nyugdíjigénylést adjanak be. A nyugdíj hat hónapra visszamenőlegesen igényelhető, vagyis még van idő a helyzet átgondolására.

A döntést számtalan személyes tényező is befolyásolhatja, ezeket is mérlegelni szükséges az optimális döntés meghozatalához.