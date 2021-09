Három okból is jelentős emelkedést érhetnek el az idén a magyar nyugdíjak. Az inflációs kompenzáció, a nagyobb növekedés miatt járó nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj visszaépítése miatt a nyugdíjak átlagos emelkedése az idei év végére, 2021 decemberére elérheti a 9-10 százalékot - számolta ki a VG.

A magyar nyugdíjrendszer lényege, hogy a juttatások vásárlóerejét az inflációhoz kötött emelés biztosítja. Azonban a hazai struktúra problémája, hogy a költségvetést előre tervezik meg az emelésekkel, év elején egy becsült inflációs értékre számolják azt ki. Az idén év elején számolt 3,6 százalék helyett az idei infláció a gyakorlatban magasabb lett, egyelőre 4,3 százalékos a várakozás a novemberi kompenzációra.

Létezik a még a 13. havi nyugdíj Bajnai-kormány általi kivezetésekor beiktatott nyugdíjkompenzáció is: ez akkor jár, ha 3,5 százalék feletti a GDP-növekedés. A nyugdíjprémium összege a most kormányzatilag biztosra vett 5,5 százalékos növekedésnél esetében 40 ezer forintot jelenthet, amelynek teljes költségvetési költsége 100 milliárd. Ha GDP-növekedés 7 százalék, akkor a prémium 70 ezer forint, a teljes fiskális költség 180 milliárd. 7,5 százalékos növekedésnél pedig a nagy többség a maximumot, 80 ezer forintot kapja meg - írja a portál.

A nyugdíjemelés pedig már figyelembe veszi a 13. havi nyugdíjakat is. Ebből idén még csak egy hétnyit fizetett az állam februárban, de az Orbán Viktor vezette kormány tervei szerint 2022-ben már egy havi ellátás fele járna. Viszont jövőre az emelésbe ezt is beleszámítják, így idén év végére a 9-10 százalékot is elérheti a nyugdíjak növekedése. 2021-ben az átlagos öregségi nyugdíj összege 150 571 forint, így akár 14-15 ezer forint is lehet a pluszpénz összege egy hónapban.