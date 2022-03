Célt téveszt az évközi nyugdíjemelés, egymillió emberrel kell kivételt tenni

Az inflációs nyomás miatt kivételes, évközi nyugdíjemelésről döntött a kormány, amelyet júniusban és novemberben folyósítanának. A rendszer jellegéből fakadóan viszont a korrekció csekély segítséget jelent azoknak, akiket az áremelkedés a legjobban sújt: hiszen a nyugdíjával arányos emelésben részesül az is, aki 60 ezer és az is, aki 600 ezer forintos ellátást kap. Vagyis ismét a "nagynyugdíjasok" járnak jobban. Farkas András szerint emiatt arra lesz szükség, hogy a szegényebb nyugdíjasok idén rendkívüli segélyt kapjanak, amelyre a fedezet is meglehet a büdzsében.