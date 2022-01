Az biztos, hogy jelenleg jobb helyzetben vannak a nyugdíjasok, mint az elmúlt évtizedekben, főként a juttatások miatt. A tizenharmadik havi nyugdíj lényegében egy 8 százalékos nyugdíjemelést jelent éves viszonylatban, tehát ha a januári 5 százalékos emelést és a februári 13. havi nyugdíjat összeadjuk, akkor olyan, mintha 13 százalékkal nőne a nyugdíj - mondta Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru.hu alapítója az Egyenes beszédben.

Farkas szerint, ami viszont nincsen rendben, hogy a nyugdíjakat jelenleg mindig kizárólag az inflációhoz kötve emelik.

Nem szabad a nyugdíjas társadalmat külön nézni, csak a teljes magyar társadalomba beékelődve, hiszen minden 5. magyar nyugdíjas, valamint ha az összes nyugdíjszerű ellátást nézzük, akkor minden 4. magyar részesül valami olyan ellátásban, ami nyugdíjszerű kiadáshoz kapcsolódik

Ha külön nézzük a nyugdíjasokat, akkor könyv szerint rendben van a nyugdíjak értéke, hiszen mindig követte az inflációt a nyugdíjak vásárló értéke, azonban a társadalom többi részéhez viszonyítva leszakadás van





A nyugdíjasok amiatt, hogy mindig csak az inflációval emelik a nyugdíjukat, miközben a nemzetgazdasági átlagkereset ennek a 2-3-szorosával nő, ezért rákerülnek egy elkerülhetetlen elszegényedési csúszdára, de a 13. havi nyugdíj jelentősen javíthat a meredekségén, de lényegében ez sem tudja megállítani, ezért nagyon sok emelési módot meg kell vizsgálni" - véli a szakértő.

"Ha 2010-2011-ben visszavezette volna a Fidesz a svájci indexálást, akkor magasabb értékről is beszélhetnénk jelenleg".

„Az átlagnyugdíj egyébként per pillanat, most januárban 161 ezer forint. Körülbelül 185-190 ezer forint lehetne, (…) na de ennek egy jelentős kiadási oldala is lenne” – mondta.

Az ellenzék megtartaná a nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulásának lehetőségét, a 13. havi juttatást, megemelnék a teljes jogú öregségi nyugdíjminimumot. Kérdéses viszont, hogy fenntarthatók-e ezek mellett az ígéretek mellett, nagyobb változás nélkül az a nyugdíjrendszer, amit ma ismerünk. A válsz, hogy ha nagyon sok juttatást építünk be, akkor nem.

A nyugdíjszakértő szerint a finanszírozással már most is sok nehézség felmerülhet, hiszen a szociális hozzájárulási adó az egyik legfőbb finanszírozási forrása a nyugdíjkasszának, így mivel az most 13 százalékra csökkent, ezért ezt a hatalmas bevételi hiányt máshonnan kell pótolni.

Ha jól nő a gazdaság, akkor a magánszemélyek társadalombiztosítási járuléka jelentősen ki tudja egészíteni a bevételeket, de még így is nagy hiány várhat pótlásra. A jelenlegi nyugdíjrendszer, mindenféle változtatás nélkül 2032-2035-ig húzhatja ki, ami nem túl sok idő - mondta Farkas András az ATV műsorában.