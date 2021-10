Egyre nehezebben bírják a versenyt az inflációval a hazai nyugdíjpénztárak. Szeptemberben már 5,5 százalékon tetőzött az áremelkedés üteme, a szakemberek pedig novemberre akár 6 százalékos inflációval is számolnak, de decemberre is 5,5 százalék fölötti értéket vár a piac. A korábban rendre reálhozamot termelő nyugdíjpénztáraknak ez az érték már soknak tűnik.

Az év első kilenc hónapjában az árak emelkedésével egyedül a legnagyobb kockázatot vállaló portfóliók vették fel az iramot. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból számolt hozamok alapján 42 hazai önkéntes nyugdíjpénztári alap közül mindössze 14 olyan volt, amelyiknek az árfolyama időarányosan legalább annyival emelkedett, mint a fogyasztói árak. A részvénypiacok jól mentek, ennek megfelelően a 90 százaléknyi részvényt tartó alapok is kiemelkedően teljesítettek. Az Allianz kockázatvállaló portfóliója 19,3 százalékot, az OTP Dinamikus alapja 11,62 százalékot emelkedett. A harmadik legjobb önkéntes pénztári alap az idén az Aranykor ESG dinamikus alapja, amelyik nem csak sok részvényt tart, de fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vesz a befektetései során.

A többség nem örülhet felhőtlenül

A többnyire növekedési alapnak nevezett, 40 százaléknál magasabb részvényhányadot tartó portfóliók többségénél a hozam meghaladta az inflációt. A pénztártagok legnagyobb része viszont nem ezekben, hanem úgynevezett kiegyensúlyozott alapokban tartja a megtakarítását, amelyek 25-40 százalék közötti arányban tartanak részvényeket. Ezek hozama már alacsonyabb volt, főleg miután a magyar állampapírok árfolyama az idén esett. A kötvényeké több mint 4 százalékkal, ezen belül a leghosszabb állampapíroké csaknem 6 százalékkal ment lejjebb.

Szeptember végén egyetlen olyan kiegyensúlyozott alap volt, amelyiknek a hozama legalább időarányosan megverte az inflációt, ez a legnagyobb hazai nyugdíjalap volt, az OTP-é, amelynek az árfolyama 4,22 százalékot emelkedett az év eleje óta. A többi közepesen kockázatos alap hozama januártól számítva 1,32-3,87 százalék között alakult, ami évesítve 1,7-5,2 százalék közötti teljesítménynek felelne meg.

Ez is jónak számít az alacsony kockázatot vállaló klasszikus alapok hozamához képest, amelyek többsége mínuszban áll az idén, miután az állampapírok árfolyama esett.

Az alapvetően hosszú távú megtakarítást ösztönző önkéntes nyugdíjpénztári szektor 10 éves és 15 éves (záró vagyonnal súlyozott) nettó hozama 6,23 százalék, illetve 5,91 százalék volt tavaly - közölte korábban az MNB. Ezek 3,87 százalék, illetve 2,49 százalék reálhozamot jelentenek a tagok számára.

Önkéntes nyugdíjpénztárak idei teljesítménye Nyugdíjpénztár Portfólió Hozam 2021. jan. 1. - szept. 30. Allianz Kockázatvállaló 19,30% OTP Dinamikus 11,62% Aranykor ESG Dinamikus 8,88% Pannónia Növekedési 8,61% OTP Növekedési 8,61% Aranykor Lendület 7,14% Allianz Növekedési 7,08% Aegon Szakértői abszolút hozam 7,03% Honvéd Növekedési 6,94% Aegon Növekedési 6,89% Budapest Aktív 6,63% MKB Növekedési 5,25% Erste Lendület 5,18% OTP Kiegyensúlyozott 4,22% Aegon Mega Trend 3,87% MKB Kiegyensúlyozott 3,68% Pannónia Kiegyensúlyozott 3,61% Aranykor Egyensúly 3,29% Honvéd Kiegyensúlyozott 2,77% Aranykor Klasszikus 2,73% Pannónia Növekedési plusz 2,19% Erste Bázis 1,81% Aegon Kiegyensúlyozott 1,33% Allianz Kiegyensúlyozott 1,32% OTP Kockázatkerülő 0,80% Honvéd Pénzpiaci 0,35% MKB Klasszikus 0,07% OTP Óvatos -0,05% MKB Kiszámítható -0,29% Pannónia Szolgáltatási -0,55% Budapest Bebiztosító -0,56% Allianz Életjáradék -0,86% Pannónia Klasszikus -0,91% Allianz Szolgáltatási -0,98% OTP Klasszikus -1,16% Aranykor Csendélet -1,40% Honvéd Klasszikus -1,71% Erste Kiszámítható -2,18% Aegon Klasszikus -2,38% Erste Szolgáltatási -2,59% Allianz Klasszikus -2,93% OTP Szolgáltatási -3,67% Forrás: Napi.hu-számítás

A magánkasszáknál a többség jól járt eddig

A magánnyugdíjpénztárak legnagyobb portfóliói továbbra is a növekedési alapok, 2020 végén az MNB adatai szerint a vagyon 60 százaléka ezekben az alapokban volt. A legmagasabb kockázatot vállaló portfóliók pedig az idén is jól állnak, az árfolyamuk 5,7-7,8 százalékkal emelkedett kilenc hónap alatt. A legmagasabb hozamot a Szövetség nyugdíjpénztár érte el. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a növekedési portfólióban lévő tagok reálhozama az idén is tovább gyarapodott, ha visszalépnének az állami egypilléres nyugdíjrendszerbe, egyre több pénzre számíthatnak ezen a címen.

A vagyon mintegy 28 százalékát tartó kiegyensúlyozott alapok hozama 0,64-3,34 százalék között volt, akik ilyen portfólióban tartják a pénzüket, azoknál az idén már csökkent a visszaigényelhető reálhozam. A maradék mintegy 12 százaléknyi vagyon pedig klasszikus alapokban van, amelyeknél a részvények aránya a 25 százalékot sem értheti el, jóformán kizárólag magyar állampapírokba fektetnek be. Ezek hozama mindössze -0,66-0,51 százalék között volt.