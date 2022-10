Több mint 240 milliárd forint pluszpénzzel számolhatnak a nyugdíjasok novemberben, és akik bankszámlára kérték az utalást, ehhez a járandóságukhoz már november 11-én hozzájutnak - közölte Tállai András. Az államtitkár elmondása szerint a pluszpénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak, így, e a két jogcímen mintegy 2,5 millióan jutnak majd plusz pénzhez.

A kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjprémiumot - az, aki bankszámlára kérte járandósága kifizetését - november 11-én a rendes havi ellátásával együtt a két utalásban kapja meg. Az pedig, aki a postai kézbesítést választotta, az eddig megszokott naptári napon a postástól veheti át a neki járó összeget -

A Pénzügyminisztérium államtitkára közölte azt is, hogy kifizetés 217 milliárd forintot tesz ki. A kormány átal beígért nyugdíjkorrekció részeként júliustól - januárig visszamenőleg - 3,9 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, novemberben ezt most egy 4,5 százalékos emelés követi. A kiegészítő nyugdíjemelést januárra visszamenőleg fizeti ki az államkincstár, és az érintettek a 13. havi nyugdíj és ellátás korrekcióját is megkapják - mondtaa politikus. Hozzátéve, hogy a kiegészítő emelés beépül az ellátás összegébe, így decemberben szintén már az emelt összegű nyugdíj vagy ellátás érkezik.

Tállai András szerint tízezer forintos nyugdíjprémiummal számolhat minden érintett, akinek legalább 80 ezer forint a nyugdíja.