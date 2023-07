Július 26-án hirdetik ki a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárait. Tavalyhoz képest 27 ezerrel többen, közel 127 ezren izgulhatnak, hogy sikerül-e bejutni a kiválasztott szakra.

Speciális számlacsomag

Az MBH Bank a diák célcsoportra szabott ajánlattal, valamint a pénzügyi tudatosság növelését célzó kezdeményezéssel segíti ezt a korosztályt életük egyik legizgalmasabb, új szakaszában. A Diákhitel Központ partnereként az MBH Bank egy speciális számlacsomagot alakított ki, amelyet július 1-jétől lehet igényelni diákhitel mellé.

Az MBH Diákhitel Számla a legfontosabb alapszolgáltatásokat – mint számlavezetés, bankkártya, bankkártyás vásárlás, elektronikus csatornák elérése – díjmentesen biztosítja, de további, a diákok igényeire szabott kedvezményeket is kínál.

Egy stratégiai együttműködés keretében pedig az MBH Bank és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) közösen olyan projektet hoznak létre, amely érdemben segíti a hallgatók pénzügyi kompetenciáinak és tudatosságának fejlődését.

Kedvezményes feltételek

Az MBH Bank sikeresen indult a Diákhitel Központ idei nyílt pályázatán, ennek eredményeként 2023. július 1-től kedvezményes feltételekkel biztosít bankszámlát a diákhitellel rendelkezőknek.

Az MBH Diákhitel Számla új és meglévő diákhitel mellé egyaránt igényelhető, az igénylést a Diákhitel Központban kell elindítani a számlavezető bank megnevezésével, ezt követően online is megnyitható az mbhbank.hu weboldalon.

Az MBH Diákhitel Számla díjmentes számlavezetést, 0 Ft-os használati díj mellett 100 százalékban újrahasznosított anyagból készült bankkártyát, díjmentes korlátlan bankkártyás vásárlást, valamint kedvezményes utalást és készpénzfelvételt biztosít.

Beépített utasbiztosítás

A számlacsomag további kedvezményei közé tartozik az elektronikus csatornák és az SMS szolgáltatás díjmentes használata, a beépített díjmentes külföldi utasbiztosítás, a további biztosításokra nyújtott 10 százalékos kedvezmény, valamint az opcionális megtakarítási számla és lakáshitel kedvezmény.

Azok a 14-25 év közötti fiatalok, akik igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, de nem vesznek fel diákhitelt, az MBH Diákszámlát választhatják. Ez a számlacsomag díjmentes számlavezetést, 0 Ft-os éves bankkártya díjat és SMS szolgáltatást kínál elektronikus számlakivonat és kedvezményes utalási díj mellett. Az MBH Bank egyébként már a gyermek megszületésétől kezdve biztosít számlavezetési szolgáltatást, 0-14 éves korú gyermekek számára a szintén kedvezményes díjazású MBH Zsebpénz Számlacsomag nyitható meg, amelyhez 7 éves kortól már bankkártya is igényelhető.

Digitális Zóna

A fiatalok digitális ügyintézési igényeihez igazodva az MBH Bank olyan digitális banki kioszkok telepítését kezdte meg hazai egyetemeken, amelyekben személyes ügyfélszolgálati jelenlét nélkül, gyors ügyfélazonosítási folyamatot követően, videós távsegítséggel lehet biztonságosan és kényelmesen számlát nyitni, többek között MBH Diákhitel Számlát és MBH Diákszámlát is. Az MBH Digitális Zónával elsőként a miskolci és a győri egyetemen találkozhatnak a diákok, de a későbbiekben további egyetemeken is elérhető lesz a magyar FaceKom koncepciója és fejlesztése alapján készült okoskapszula, illetve a tervek szerint további banki szolgáltatásokkal is bővül majd a kínálatuk.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta:

A felsőoktatási tanulmányok megkezdése hatalmas lépés a fiatalok életében, sokuk pénzügyileg önálló élete is ekkor kezdődik. Külön odafigyelünk erre a korosztályra, hiszen nemcsak az a fontos, hogy az ő igényeiknek, szokásaiknak megfelelő pénzügyi szolgáltatást nyújtsunk számukra, hanem az is, hogy a pénzügyeik terén is felelős, tudatos felnőttekké váljanak.

Éppen ezért az MBH Bank, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a HÖOK szolgáltatócégcsoport idén májusban hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az egyetemisták pénzügyi tudatosságának fejlesztésére, amely 290 ezer diákot érint majd.